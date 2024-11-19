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В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 19.11.2024 (обновлено: 10:50 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/dnr-1984531736.html
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света
Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:14
2024-11-19T10:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
стирол
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались без тепла, сообщил глава республики Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия ударов по объектам энергетики Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984512123.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, стирол, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Стирол, Безопасность
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света

Пушилин: в Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались без тепла, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Вооруженные формирования Украины продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
ВСУ могут попасть в окружение на Сватовском направлении, заявил Марочко
Вчера, 07:34
Он отметил, что аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия ударов по объектам энергетики Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Вчера, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСтиролБезопасность
 
 
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