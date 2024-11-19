https://ria.ru/20241119/dnr-1984531736.html

В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света

В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.11.2024

В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света

Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались РИА Новости, 19.11.2024

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2024-11-19T10:14

2024-11-19T10:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

стирол

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались без тепла, сообщил глава республики Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия ударов по объектам энергетики Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984512123.html

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, стирол, безопасность