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В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.11.2024
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света
Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:14
2024-11-19T10:14
2024-11-19T10:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
стирол
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ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Более 80 тысяч жителей обесточено в Горловке в ДНР на утро вторника из-за атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру, более 550 жилых домов остались без тепла, сообщил глава республики Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия ударов по объектам энергетики Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984512123.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, стирол, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Стирол, Безопасность
В Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света
Пушилин: в Горловке из-за атак ВСУ более 80 тысяч жителей остались без света