https://ria.ru/20241119/dnr-1984491819.html

ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.11.2024

ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:25

2024-11-19T01:25

2024-11-19T01:26

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего был выпущено 33 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали десять мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк