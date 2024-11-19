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Непригодное для использования здание демонтировано в Ярославской области - РИА Новости, 19.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:12 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/demontazh-1984702904.html
Непригодное для использования здание демонтировано в Ярославской области
Непригодное для использования здание демонтировано в Ярославской области - РИА Новости, 19.11.2024
Непригодное для использования здание демонтировано в Ярославской области
Собственник здания в городе Любим Ярославской области, включенного в реестр фактически погибших объектов, провел его демонтаж, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:12
2024-11-19T20:12
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Собственник здания в городе Любим Ярославской области, включенного в реестр фактически погибших объектов, провел его демонтаж, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В нашем регионе стало на одно опасное здание меньше. В городе Любиме собственник самостоятельно снес разрушенную постройку, которая была в реестре фактически погибших объектов. Тем самым он не только устранил угрозу возможного обрушения, но и улучшил эстетический облик города", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что на всей территории Ярославской области действуют утвержденные порядки выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов – для этого созданы специальные комиссии, которые занимаются их обнаружением, сообщил глава региона. На сегодняшний день, по данным Евраева, в реестре числится более 200 таких строений. "В случае непринятия владельцем необходимых мер по демонтажу непригодного для использования объекта снос такого здания проведут органы местного самоуправления. Работы выполнят за счет бюджетных средств, которые собственник должен будет компенсировать", - подчеркнул губернатор Ярославской области.
https://ria.ru/20241119/otdykh-1984701919.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Непригодное для использования здание демонтировано в Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Собственник здания в городе Любим Ярославской области, включенного в реестр фактически погибших объектов, провел его демонтаж, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В нашем регионе стало на одно опасное здание меньше. В городе Любиме собственник самостоятельно снес разрушенную постройку, которая была в реестре фактически погибших объектов. Тем самым он не только устранил угрозу возможного обрушения, но и улучшил эстетический облик города", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на всей территории Ярославской области действуют утвержденные порядки выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов – для этого созданы специальные комиссии, которые занимаются их обнаружением, сообщил глава региона. На сегодняшний день, по данным Евраева, в реестре числится более 200 таких строений.
"В случае непринятия владельцем необходимых мер по демонтажу непригодного для использования объекта снос такого здания проведут органы местного самоуправления. Работы выполнят за счет бюджетных средств, которые собственник должен будет компенсировать", - подчеркнул губернатор Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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