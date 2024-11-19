https://ria.ru/20241119/delo-1984617274.html

СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области

СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024

СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области

Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков. нанесших удар по автомобилю в Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:51

2024-11-19T14:51

2024-11-19T14:51

специальная военная операция на украине

курская область

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общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков. нанесших удар по автомобилю в Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с помощью беспилотника, снаряженного взрывным устройством, нанесли в курском селе Скородное удар по автомобилю, в котором находился мирный житель. Отмечается, что результате атаки мужчина погиб. Подчеркивается, что российские правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), общество