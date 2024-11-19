https://ria.ru/20241119/delo-1984617274.html
СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области
СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024
СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области
Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков. нанесших удар по автомобилю в Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:51
2024-11-19T14:51
2024-11-19T14:51
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков. нанесших удар по автомобилю в Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с помощью беспилотника, снаряженного взрывным устройством, нанесли в курском селе Скородное удар по автомобилю, в котором находился мирный житель. Отмечается, что результате атаки мужчина погиб. Подчеркивается, что российские правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК завел дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области
СК завел дело против боевиков ВСУ, нанесших удар по автомобилю в Курской области