https://ria.ru/20241119/chuvashiya-1984600850.html
Почти в четыре раза возросло число речных туристов в Чувашии
Почти в четыре раза возросло число речных туристов в Чувашии - РИА Новости, 19.11.2024
Почти в четыре раза возросло число речных туристов в Чувашии
Почти в четыре раза увеличилось количество пассажиров на речном транспорте в Чувашии по сравнению с 2020 годом, а количество судозаходов - почти в 3,5 раза,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:09
2024-11-19T14:09
2024-11-19T16:15
чебоксары
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
чувашская республика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти в четыре раза увеличилось количество пассажиров на речном транспорте в Чувашии по сравнению с 2020 годом, а количество судозаходов - почти в 3,5 раза, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Чувашии Олег Николаев поднял данную тему на деловом завтраке в рамках XVIII Международного форума "Транспорт России", где рассматривались вопросы реализации нового национального проекта "Эффективная транспортная система". "Восстановлены речные перевозки, и Чувашия совместно с Татарстаном являются, можно сказать, первыми регионами, которые организовали пассажирские перевозки на регулярной основе. Два года подряд они показывают растущий спрос и востребованность", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что стимулом для развития водного туризма стало приобретение судов "Валдай-45Р", с помощью чего существенно увеличилось количество туристов, прибывающих в республику. "Всего в сравнении с 2020 годом количество судозаходов увеличилось почти в 3,5 раза (213 против 728), пассажиров – почти в четыре раза (с 26,3 тысячи до 102,9 тысячи). Это говорит о том, что республика становится все более привлекательной для туриста, с одной стороны, с другой – в тесном сотрудничестве совместно удается развивать и модернизировать всю инфраструктуру по приему и сопровождению здесь, в Чебоксарах, прибывающих пассажиров", - подчеркнул Николаев. Глава региона также обозначил необходимость дальнейшего развития портовой инфраструктуры для приема большего числа судов в столице республики. "Буквально в этом году мы приняли Стратегию развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 2035 года. В ближайшие шесть лет нас ожидает модернизация инфраструктуры самих "речных ворот" Чебоксар, строительство причальных стенок на Волге в городах Козловка и Мариинский Посад. Помимо инфраструктуры на Волге, думаем над тем, чтобы "оживить" Суру. Это очень перспективное направление", - заключил Николаев.
https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html
https://ria.ru/20241118/chuvashiya-1984337148.html
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чебоксары, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Чебоксары, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия), Чувашская Республика
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти в четыре раза увеличилось количество пассажиров на речном транспорте в Чувашии по сравнению с 2020 годом, а количество судозаходов - почти в 3,5 раза, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Чувашии Олег Николаев
поднял данную тему на деловом завтраке в рамках XVIII Международного форума "Транспорт России", где рассматривались вопросы реализации нового национального проекта "Эффективная транспортная система".
"Восстановлены речные перевозки, и Чувашия совместно с Татарстаном являются, можно сказать, первыми регионами, которые организовали пассажирские перевозки на регулярной основе. Два года подряд они показывают растущий спрос и востребованность", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что стимулом для развития водного туризма стало приобретение судов "Валдай-45Р", с помощью чего существенно увеличилось количество туристов, прибывающих в республику.
"Всего в сравнении с 2020 годом количество судозаходов увеличилось почти в 3,5 раза (213 против 728), пассажиров – почти в четыре раза (с 26,3 тысячи до 102,9 тысячи). Это говорит о том, что республика становится все более привлекательной для туриста, с одной стороны, с другой – в тесном сотрудничестве совместно удается развивать и модернизировать всю инфраструктуру по приему и сопровождению здесь, в Чебоксарах
, прибывающих пассажиров", - подчеркнул Николаев.
Глава региона также обозначил необходимость дальнейшего развития портовой инфраструктуры для приема большего числа судов в столице республики.
"Буквально в этом году мы приняли Стратегию развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 2035 года. В ближайшие шесть лет нас ожидает модернизация инфраструктуры самих "речных ворот" Чебоксар, строительство причальных стенок на Волге в городах Козловка и Мариинский Посад. Помимо инфраструктуры на Волге, думаем над тем, чтобы "оживить" Суру. Это очень перспективное направление", - заключил Николаев.