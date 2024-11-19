https://ria.ru/20241119/chernaya_pyatnitsa-1984685465.html

Черная пятница-2024: когда будет, что выгодно покупать, советы экспертов

Черная пятница-2024: когда начнется в России, дата проведения, что покупать

Черная пятница-2024: когда будет, что выгодно покупать, советы экспертов

Черная пятница - не просто один день, а целый период скидок, длящийся не меньше месяца и плавно переходящий в рождественские распродажи. Из года в год россияне... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:10

2024-11-19T19:10

2024-11-19T19:10

россия

черная пятница

скидки

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черная пятница - не просто один день, а целый период скидок, длящийся не меньше месяца и плавно переходящий в рождественские распродажи. Из года в год россияне показывают все больше интереса к специальным акциям ноября. Когда начнется Черная пятница в 2024 году: дата, число. В чем суть этого дня и советы экспертов, как выгодно покупать товары, чтобы сэкономить бюджет, - в материале РИА НовостиЧерная пятницаЧерная пятница - традиционная ноябрьская распродажа и маркетинговых ход, пришедший к нам с американского рынка. На основе FOMO или синдрома упущенной выгоды покупатели создают ажиотаж, который, по одной из версий, и окрестил пятницу "черной".- Так, за три дня по всей Америке пустели как прилавки магазинов, так и кошельки самих граждан. И пустеют до сих пор, в отличии от России. За последние годы период Черной пятницы очень размылся. Если в США есть конкретная дата, то в нашей стране ее можно назвать условностью. Продавцы уже за месяц снижают цены, тем самым размывая границы финальных скидок. Поэтому сейчас логичней называть распродажу "Черный ноябрь". Но при этом нужда покупателей в подготовке к новому году никуда не ушла. Как и продавцов в сбыте товаров. Поэтому Черная пятница остается отличным поводом приобрести или распродать по сниженным ценам наибольшее количество товара. Правда, не всегда удачно и честно. Мнимые скидки, продажа бракованных вещей. Все это негативно повлияло как на покупательную способность, так и на отношение к Черной пятнице в целом, - рассказывает Алена Сидоренко, генеральный директор компании Смартлидс.По результатам опроса пользователей Promokodus.com лишь 23% ждут распродажу и готовы совершать покупки в этот период. Потерю интереса подтверждает и динамика запросов по Вордстат. За последние пять лет поиск выгодных предложений в ноябре сократился на 68%.По словам эксперта, причин такого спада, исходя из многолетних наблюдений, несколько:Размытые границы Черной пятницы. Длительная распродажа и наличие огромного количества акций привело к скидочной слепоте: пользователи живут в мире вечных скидок. Отсюда потеря интереса и чувства упущенной выгоды. Для сравнения: в США, где Черная пятница проходит всего 1-5 дней, общие продажи в 2023 году выросли на 4,8% и достигли $221,8 млрд (исследование Adobe Analytics). В Россие же число покупок в 2023 году снизилось на 3% (по данным “Платформы ОФД”).Мнимые скидки. По мнению 33% респондентов из опроса Promokodus.com именно эта причина является почвой для роста отказов от покупок в Черную пятницу. Маркетплейсы уже столкнулись с последствиями: по данным RetailCRM в 2023 году выручка ритейлеров относительно распродажной недели 2022 года упала на 12%, а число заказов - на треть. Было обещано навести порядок: добавить в функционал сравнение цены с предыдущей неделей. По словам руководителя пресс-службы Wildberries Валерия Прокопьева, покупатель сможет увидеть информацию о скидке, только если она будет отличаться от средней реальной цены минимум на 5%. Таким образом псевдоскидки в виде 99% будут автоматически блокироваться алгоритмами.Продажа бракованного товара. Еще одна причина отказа от покупок в Черную пятницу по мнению самих пользователей. Многие ритейлеры так и делали, что также привело к снижению доверия покупателей: за последние два года по данным сервиса “МойСклад” и аналитической компании Data Insight обороты интернет-площадок замедлили рост.“Но радует, что эта ошибка уже учтена. В магазинах и на маркетплейсах появились отдельные разделы с бракованными товарами. Информацию об уценке теперь можно найти и в самих карточках товаров”, - отмечает Алена Сидоренко.Когда будетВ этом году официальный старт Черной пятницы в России назначен на 29 ноября в 00:00 по Москве. Акция длится три дня, и распродажи будут проходить до 30 ноября. Однако многие продавцы объявляют о скидках уже с начала месяца.Почему так называетсяСуществует несколько версий возникновения названия. Еще с конца 19 века в США появилась традиция проводить распродажи на следующий день после Дня Благодарения.- В связи с огромными скидками, жители крупных городов устраивали многокилометровые пробки, пытаясь попасть после работы в супермаркеты. Таким образом, таксисты и водители стали называть этот день “черной пятницей” из-за огромных заторов на дорогах. Другая версия происхождения названия связана с традицией отмечать в бухгалтерских книгах приходы денежных средств черным цветом, в то время как расходы выделялись красным, - объясняет маркетолог Ольга Васильева.Что лучше всего приобрести в Черную пятницуПо словам Ивана Пучкова, директора по коммуникациям сети офф-прайс магазинов Familia, во время Черной пятницы наибольшим спросом пользуются повседневные товары - их планируют приобрести более 37% россиян. Кроме того, популярны одежда и обувь (около 20%), товары для дома и интерьера (23%). Спрос на технику и электронику слегка ниже - только 13% покупателей собираются купить товары из этой категории. На последнем месте косметика и парфюмерия (7%).Артём Меланич, маркетолог и предприниматель, советует россиянам обратить внимание на следующие категории товаров, которые можно приобрести с хорошими скидками:Участники акцииЧерная пятница - это распродажа, которая охватывает большинство крупных ритейлеров и брендов. По словам Артёма Меланича, в России участие принимают:Крупные торговые сети привлекают покупателей, предлагая увеличенные скидки на определенные категории, а также бонусы в виде кэшбэков, бесплатной доставки и дополнительных акций, стимулируя аудиторию совершать покупки.Альтернативы Черной пятницеВ нашей стране многие стараются придерживаться трендов, но с добавлением своей изюминки: "Розовая" пятница у Подружки, "Зеленый день" у Мегамаркета и прочее. В мире также существуют альтернативы Черной пятнице.КиберпонедельникКиберпонедельник ориентирован в первую очередь на онлайн-торговлю. Каждый год в конце ноября и начале декабря средства массовой информации активно освещают эту акцию, в которой участвуют компании разных размеров и ниш.Особенностью киберпонедельника является его креативный подход. Слово “кибер” обыгрывается как символ инноваций и цифровизации, что подчеркивает современность и актуальность онлайн-шопинга.“Однако стоит отметить, что эта акция часто длится не один день, а три-четыре, что делает название “киберпонедельник” условным. Его также называют кибернеделей, киберскидкой или киберраспродажей. Дата проведения определяется каждым бизнесом индивидуально, но чаще всего акция приходится на декабрь или январь.Важно также сделать акцент на особенностях российской аудитории. Покупатели становятся все более опытными и требовательными, ожидая от акций не только значительных скидок, но и удобства, быстроты и качества обслуживания. Онлайн-ритейлеры активно адаптируют свои предложения, чтобы удовлетворить эти ожидания, внедряя новые технологии и улучшая пользовательский опыт”, - рассказывает Ольга Болина, основатель маркетингового агентства “Concretto”.День холостяка (11.11)Корни этого праздника уходят в Китай, где 11 ноября принято отмечать день всех незамужних женщин и неженатых мужчин. В России, как и в Китае, 11 ноября проходят распродажи, особенно в крупных интернет-магазинах и маркетплейсах.- День холостяка - крупнейшая распродажа в Китае, которую проводят такие гиганты, как AliExpress. Здесь основные предложения - товары от китайских производителей. День холостяка иногда предлагают как “разогрев” к Черной пятнице.Новогодние распродажиВ России новогодние скидки начинают появляться в супермаркетах и онлайн-магазинах уже с начала декабря. Примерно за неделю до Нового года происходит пик покупательской активности, однако наибольшие скидки вплоть до 50% можно увидеть в период январских праздников, с 1 по 10 января.Полезные советы покупателямДоцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин предлагает, чтобы действительно сэкономить, а не потратить лишнего, придерживаться следующих рекомендаций:Из года в год россияне показывают все больше интереса к скидкам и специальным предложениям ноября. При этом интерес к распродажам значительно растет как стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Во многом успех ноябрьских акций стимулируется и развитием маркетплейсов, которые дают доступ к буквально неограниченному набору предложений, а внутренняя конкуренция между продавцами на платформах приводит к формированию вала специальных предложений и цен.- На фоне ежегодного снижения реальных располагаемых доходов россиян интерес к акции только растет, а покупатели совершают покупки с заделом на будущее. Так, опросы уже показывают готовность граждан тратить в черную пятницу в этом году больше, чем в предыдущем. Еще одним фактором, влияющим на рост спроса, является более системная коммуникация и рекламное сопровождение акции. Помимо роста трат на рекламу со стороны маркетплейсов, не стоит забывать и об объединении Wildberries и Russ, которое позволит первому более эффективно вложиться в размещения в текущем году и, как следствие, привлечь больший объем спроса, - говорит Ксения Касьянова, вице-президент по стратегии и новому бизнесу КРОС.“Черная пятница - это возможность купить то, что давно хотели, по выгодной цене, но не стоит поддаваться ажиотажу. Грамотный подход и планирование позволят не только сэкономить, но и сделать покупки, которые действительно принесут пользу”, - отмечает Артём Меланич.- Учитывая работу над ошибками, на мой взгляд, грядущая Черная пятница будет отличаться своей прозрачностью. И ждать хорошей выгоды однозначно стоит. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в прошлом году скидка на одежду и обувь составила 70-80%. К ним прибавился дисконт на ювелирные изделия и мебель 60 и 50% соответственно. Новшеством стала распродажа техники за полцены. Как пояснили в АКИТ, на рынке сложилась очень высокая конкуренция, где в борьбе за лояльность пользователям предлагают действительно максимально высокие скидки. Думаю, что в этом году ситуация будет аналогичной, - считает Алена Сидоренко.При этом у пользователей появляется все больше возможностей сэкономить другими способами: количество ритейлеров, которые используют Черную пятницу как инфоповод, ежегодно увеличивается на 5-10%. Каждый предоставляет выгоду по мере своих возможностей: 2=3, бесплатная доставка, промокод на скидку. Все это также положительно влияет на лояльность аудитории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черная пятница, скидки