Черная пятница-2024: когда будет, что выгодно покупать, советы экспертов
© iStock.com / mihailomilovanovicМолодая пара с покупками в торговом центре
© iStock.com / mihailomilovanovic
Молодая пара с покупками в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черная пятница - не просто один день, а целый период скидок, длящийся не меньше месяца и плавно переходящий в рождественские распродажи. Из года в год россияне показывают все больше интереса к специальным акциям ноября. Когда начнется Черная пятница в 2024 году: дата, число. В чем суть этого дня и советы экспертов, как выгодно покупать товары, чтобы сэкономить бюджет, - в материале РИА Новости
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Черная пятница
Черная пятница - традиционная ноябрьская распродажа и маркетинговых ход, пришедший к нам с американского рынка. На основе FOMO или синдрома упущенной выгоды покупатели создают ажиотаж, который, по одной из версий, и окрестил пятницу "черной".
- Так, за три дня по всей Америке пустели как прилавки магазинов, так и кошельки самих граждан. И пустеют до сих пор, в отличии от России. За последние годы период Черной пятницы очень размылся. Если в США есть конкретная дата, то в нашей стране ее можно назвать условностью. Продавцы уже за месяц снижают цены, тем самым размывая границы финальных скидок. Поэтому сейчас логичней называть распродажу "Черный ноябрь". Но при этом нужда покупателей в подготовке к новому году никуда не ушла. Как и продавцов в сбыте товаров. Поэтому Черная пятница остается отличным поводом приобрести или распродать по сниженным ценам наибольшее количество товара. Правда, не всегда удачно и честно. Мнимые скидки, продажа бракованных вещей. Все это негативно повлияло как на покупательную способность, так и на отношение к Черной пятнице в целом, - рассказывает Алена Сидоренко, генеральный директор компании Смартлидс.
Распродажи в "черную пятницу" в Москве
По результатам опроса пользователей Promokodus.com лишь 23% ждут распродажу и готовы совершать покупки в этот период. Потерю интереса подтверждает и динамика запросов по Вордстат. За последние пять лет поиск выгодных предложений в ноябре сократился на 68%.
По словам эксперта, причин такого спада, исходя из многолетних наблюдений, несколько:
Размытые границы Черной пятницы. Длительная распродажа и наличие огромного количества акций привело к скидочной слепоте: пользователи живут в мире вечных скидок. Отсюда потеря интереса и чувства упущенной выгоды. Для сравнения: в США, где Черная пятница проходит всего 1-5 дней, общие продажи в 2023 году выросли на 4,8% и достигли $221,8 млрд (исследование Adobe Analytics). В Россие же число покупок в 2023 году снизилось на 3% (по данным “Платформы ОФД”).
Мнимые скидки. По мнению 33% респондентов из опроса Promokodus.com именно эта причина является почвой для роста отказов от покупок в Черную пятницу. Маркетплейсы уже столкнулись с последствиями: по данным RetailCRM в 2023 году выручка ритейлеров относительно распродажной недели 2022 года упала на 12%, а число заказов - на треть. Было обещано навести порядок: добавить в функционал сравнение цены с предыдущей неделей. По словам руководителя пресс-службы Wildberries Валерия Прокопьева, покупатель сможет увидеть информацию о скидке, только если она будет отличаться от средней реальной цены минимум на 5%. Таким образом псевдоскидки в виде 99% будут автоматически блокироваться алгоритмами.
© iStock.com / nortonrsxДевушка в магазине одежды
© iStock.com / nortonrsx
Девушка в магазине одежды
Продажа бракованного товара. Еще одна причина отказа от покупок в Черную пятницу по мнению самих пользователей. Многие ритейлеры так и делали, что также привело к снижению доверия покупателей: за последние два года по данным сервиса “МойСклад” и аналитической компании Data Insight обороты интернет-площадок замедлили рост.
“Но радует, что эта ошибка уже учтена. В магазинах и на маркетплейсах появились отдельные разделы с бракованными товарами. Информацию об уценке теперь можно найти и в самих карточках товаров”, - отмечает Алена Сидоренко.
Когда будет
В этом году официальный старт Черной пятницы в России назначен на 29 ноября в 00:00 по Москве. Акция длится три дня, и распродажи будут проходить до 30 ноября. Однако многие продавцы объявляют о скидках уже с начала месяца.
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Почему так называется
Существует несколько версий возникновения названия. Еще с конца 19 века в США появилась традиция проводить распродажи на следующий день после Дня Благодарения.
- В связи с огромными скидками, жители крупных городов устраивали многокилометровые пробки, пытаясь попасть после работы в супермаркеты. Таким образом, таксисты и водители стали называть этот день “черной пятницей” из-за огромных заторов на дорогах. Другая версия происхождения названия связана с традицией отмечать в бухгалтерских книгах приходы денежных средств черным цветом, в то время как расходы выделялись красным, - объясняет маркетолог Ольга Васильева.
Что лучше всего приобрести в Черную пятницу
По словам Ивана Пучкова, директора по коммуникациям сети офф-прайс магазинов Familia, во время Черной пятницы наибольшим спросом пользуются повседневные товары - их планируют приобрести более 37% россиян. Кроме того, популярны одежда и обувь (около 20%), товары для дома и интерьера (23%). Спрос на технику и электронику слегка ниже - только 13% покупателей собираются купить товары из этой категории. На последнем месте косметика и парфюмерия (7%).
© iStock.com / wikoskiСкидки в магазине одежды
© iStock.com / wikoski
Скидки в магазине одежды
Артём Меланич, маркетолог и предприниматель, советует россиянам обратить внимание на следующие категории товаров, которые можно приобрести с хорошими скидками:
- Бытовая техника и электроника - самые выгодные категории. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны, умные часы и наушники часто можно найти с хорошими скидками.
- Одежда и обувь - многие модные бренды предлагают скидки на сезонные коллекции, поэтому это удачный момент обновить гардероб или купить вещи, которые могли быть не по карману ранее.
- Косметика и парфюмерия - к Черной пятнице часто готовятся и косметические бренды. Особенно выгодны скидки на наборы и лимитированные коллекции, которые покупают и для личного использования, и для подарков.
- Товары для дома и интерьера - мебель, текстиль и бытовые принадлежности также участвуют в распродажах, что привлекает покупателей, планирующих ремонт или обновление обстановки.
- Путешествия и сервисы - неочевидная, но перспективная категория. Билеты, туры, подписки на сервисы могут иметь значительные скидки именно в этот период, поэтому на Черную пятницу можно приобрести выгодные поездки на следующий год.
Участники акции
Черная пятница - это распродажа, которая охватывает большинство крупных ритейлеров и брендов. По словам Артёма Меланича, в России участие принимают:
- Онлайн- и офлайн-магазины - от крупнейших маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет, до специализированных магазинов, включая электронику, одежду, косметику и товары для дома.
- Малый и средний бизнес - все больше предпринимателей, включая локальные бренды, участвуют в распродаже, предлагая акции и скидки.
- Глобальные бренды - известные бренды, которые традиционно проводят распродажи в Черную пятницу в разных странах, расширяют свои предложения и для России.
Крупные торговые сети привлекают покупателей, предлагая увеличенные скидки на определенные категории, а также бонусы в виде кэшбэков, бесплатной доставки и дополнительных акций, стимулируя аудиторию совершать покупки.
Альтернативы Черной пятнице
В нашей стране многие стараются придерживаться трендов, но с добавлением своей изюминки: "Розовая" пятница у Подружки, "Зеленый день" у Мегамаркета и прочее. В мире также существуют альтернативы Черной пятнице.
Киберпонедельник
Киберпонедельник ориентирован в первую очередь на онлайн-торговлю. Каждый год в конце ноября и начале декабря средства массовой информации активно освещают эту акцию, в которой участвуют компании разных размеров и ниш.
Особенностью киберпонедельника является его креативный подход. Слово “кибер” обыгрывается как символ инноваций и цифровизации, что подчеркивает современность и актуальность онлайн-шопинга.
“Однако стоит отметить, что эта акция часто длится не один день, а три-четыре, что делает название “киберпонедельник” условным. Его также называют кибернеделей, киберскидкой или киберраспродажей. Дата проведения определяется каждым бизнесом индивидуально, но чаще всего акция приходится на декабрь или январь.
© iStock.com / Igor SukaДевушка совершает покупки онлайн
© iStock.com / Igor Suka
Девушка совершает покупки онлайн
Важно также сделать акцент на особенностях российской аудитории. Покупатели становятся все более опытными и требовательными, ожидая от акций не только значительных скидок, но и удобства, быстроты и качества обслуживания. Онлайн-ритейлеры активно адаптируют свои предложения, чтобы удовлетворить эти ожидания, внедряя новые технологии и улучшая пользовательский опыт”, - рассказывает Ольга Болина, основатель маркетингового агентства “Concretto”.
День холостяка (11.11)
Корни этого праздника уходят в Китай, где 11 ноября принято отмечать день всех незамужних женщин и неженатых мужчин. В России, как и в Китае, 11 ноября проходят распродажи, особенно в крупных интернет-магазинах и маркетплейсах.
- День холостяка - крупнейшая распродажа в Китае, которую проводят такие гиганты, как AliExpress. Здесь основные предложения - товары от китайских производителей. День холостяка иногда предлагают как “разогрев” к Черной пятнице.
Новогодние распродажи
В России новогодние скидки начинают появляться в супермаркетах и онлайн-магазинах уже с начала декабря. Примерно за неделю до Нового года происходит пик покупательской активности, однако наибольшие скидки вплоть до 50% можно увидеть в период январских праздников, с 1 по 10 января.
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Полезные советы покупателям
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин предлагает, чтобы действительно сэкономить, а не потратить лишнего, придерживаться следующих рекомендаций:
- составить список предполагаемых покупок, а также запланировать на них конкретный бюджет, чтобы определить сумму, которую покупатель готов потратить на распродажи.
- сравнивать цены в разных магазинах, так как иногда перед акциями продавцы искусственно завышают стоимость товара, затем снижают ее в период распродаж, делая якобы большую скидку на товар. Таким образом, у покупателя возникает ложное представление о высокой выгоде от покупки.
- заранее спланировать покупки. Стоит заранее положить в корзину все необходимые товары на разных торговых площадках, а затем оплатить их там, где будет выгоднее.
- использовать различные программы лояльности и промокоды на скидку, а также оплачивать покупки с банковских карт тех банков, которые предлагают наилучшие условия по кешбекам.
- реальную выгоду от покупок в период распродаж можно получить, приобретая несезонные товары. Как говорится, “готовь сани летом”. И наоборот, например, в период поздних осенних распродаж, высокие скидки обычно на товары летнего ассортимента.
© iStock.com / ArandДевушка расплачивается банковской картой
© iStock.com / Arand
Девушка расплачивается банковской картой
Из года в год россияне показывают все больше интереса к скидкам и специальным предложениям ноября. При этом интерес к распродажам значительно растет как стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Во многом успех ноябрьских акций стимулируется и развитием маркетплейсов, которые дают доступ к буквально неограниченному набору предложений, а внутренняя конкуренция между продавцами на платформах приводит к формированию вала специальных предложений и цен.
- На фоне ежегодного снижения реальных располагаемых доходов россиян интерес к акции только растет, а покупатели совершают покупки с заделом на будущее. Так, опросы уже показывают готовность граждан тратить в черную пятницу в этом году больше, чем в предыдущем. Еще одним фактором, влияющим на рост спроса, является более системная коммуникация и рекламное сопровождение акции. Помимо роста трат на рекламу со стороны маркетплейсов, не стоит забывать и об объединении Wildberries и Russ, которое позволит первому более эффективно вложиться в размещения в текущем году и, как следствие, привлечь больший объем спроса, - говорит Ксения Касьянова, вице-президент по стратегии и новому бизнесу КРОС.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница"
Реклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница"
“Черная пятница - это возможность купить то, что давно хотели, по выгодной цене, но не стоит поддаваться ажиотажу. Грамотный подход и планирование позволят не только сэкономить, но и сделать покупки, которые действительно принесут пользу”, - отмечает Артём Меланич.
- Учитывая работу над ошибками, на мой взгляд, грядущая Черная пятница будет отличаться своей прозрачностью. И ждать хорошей выгоды однозначно стоит. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в прошлом году скидка на одежду и обувь составила 70-80%. К ним прибавился дисконт на ювелирные изделия и мебель 60 и 50% соответственно. Новшеством стала распродажа техники за полцены. Как пояснили в АКИТ, на рынке сложилась очень высокая конкуренция, где в борьбе за лояльность пользователям предлагают действительно максимально высокие скидки. Думаю, что в этом году ситуация будет аналогичной, - считает Алена Сидоренко.
При этом у пользователей появляется все больше возможностей сэкономить другими способами: количество ритейлеров, которые используют Черную пятницу как инфоповод, ежегодно увеличивается на 5-10%. Каждый предоставляет выгоду по мере своих возможностей: 2=3, бесплатная доставка, промокод на скидку. Все это также положительно влияет на лояльность аудитории.
"Черные пятницы" в мире
23 ноября 2023, 02:10