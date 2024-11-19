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Экс-начальник генштаба Чехии назвал главную ошибку ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/chekhiya-1984607011.html
Экс-начальник генштаба Чехии назвал главную ошибку ВСУ
Экс-начальник генштаба Чехии назвал главную ошибку ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Экс-начальник генштаба Чехии назвал главную ошибку ВСУ
Нападение ВСУ на Курскую область было стратегической ошибкой, из-за которой Киев потерял боеспособные резервы, считает бывший начальник генштаба Чехии Иржи... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:25
2024-11-19T14:25
специальная военная операция на украине
киев
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было стратегической ошибкой, из-за которой Киев потерял боеспособные резервы, считает бывший начальник генштаба Чехии Иржи Шедивы. По мнению Шедивы, нападение в Курской области было плохо организовано, а для его проведения Киев выделил те силы, которые мог использовать для поддержки своих отступающих войск на других участках фронта. “Очевидно, что украинцы под Курском израсходовали резервы, которые имели в распоряжении”, - сказал он в интервью журналу Czdefence. Как полагает бывший военный, операция не выполнила заявленных целей по отвлечению российских войск, которые теперь постепенно вытесняют ВСУ с занятой территории. В связи с этим Шедивы отмечает, что Киев не сможет использовать ее как рычаг давления в случае потенциального диалога с Москвой. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html
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киев, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экс-начальник генштаба Чехии назвал главную ошибку ВСУ

Экс-начальник генштаба Чехии назвал нападение ВСУ на Курскую область ошибкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было стратегической ошибкой, из-за которой Киев потерял боеспособные резервы, считает бывший начальник генштаба Чехии Иржи Шедивы.
По мнению Шедивы, нападение в Курской области было плохо организовано, а для его проведения Киев выделил те силы, которые мог использовать для поддержки своих отступающих войск на других участках фронта.
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“Очевидно, что украинцы под Курском израсходовали резервы, которые имели в распоряжении”, - сказал он в интервью журналу Czdefence.
Как полагает бывший военный, операция не выполнила заявленных целей по отвлечению российских войск, которые теперь постепенно вытесняют ВСУ с занятой территории. В связи с этим Шедивы отмечает, что Киев не сможет использовать ее как рычаг давления в случае потенциального диалога с Москвой.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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