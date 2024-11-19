https://ria.ru/20241119/byudzhet-1984552371.html

Доходы бюджета Ростовской области в 2025 г вырастут почти на 20%

Доходы бюджета Ростовской области в 2025 г вырастут почти на 20% - РИА Новости, 19.11.2024

Доходы бюджета Ростовской области в 2025 г вырастут почти на 20%

Доходы бюджета Ростовской области в 2025 году вырастут почти на 20 процентов и составят 341,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:29

2024-11-19T11:29

2024-11-19T11:29

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765062267_0:148:3067:1873_1920x0_80_0_0_00e64e25ccd7b61092dc9c81a1d8d6f0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в 2025 году вырастут почти на 20 процентов и составят 341,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Во вторник депутаты областного парламента утвердили в первом чтении областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Его проект прошел публичные слушания, рассмотрение профильными комитетами и парламентскими фракциями. "В нынешних достаточно сложных условиях бюджетная система Ростовской области демонстрирует свою устойчивость... Мы закладываем рост доходов в 2025 году по сравнению с первоначальным проектом бюджета 2024 года почти на 20 процентов. Это очень хорошая динамика", - сказал Ищенко. Он добавил, что рост собственных налоговых поступлений в 2025 году прогнозируется почти на 26 процентов, что существенно выше уровня инфляции и прошлого и текущего года. "В целом доходная часть областного бюджета позволяет выполнять все взятые на себя обязательства, прежде всего социальные", - отметил он. Расходы на 2025 год по сравнению с первым чтением бюджета на текущий 2024 год увеличиваются почти на 11 процентов. При этом две трети всех расходов - социальная сфера. Так, совокупный "детский бюджет" - медицинское обслуживание, образование, отдых и оздоровление детей, меры социальной поддержки семей с детьми в виде выплат, пособий и компенсаций - составит 108 миллиардов рублей, то есть треть от всего областного бюджета. Также же, по информации Ищенко, значительное увеличение расходов заложено на образование, физкультуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику и здравоохранение. В целом, доходы регионального бюджета в 2025 году в первом чтении составляют 341,3 миллиарда рублей, расходы - 332,6 миллиарда рублей. Профицит составит 8,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241118/kommunalschiki-1984440659.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, александр ищенко