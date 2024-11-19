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Бундесвер готовит персонал к возможному конфликту с Россией, пишет FAZ - РИА Новости, 19.11.2024
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17:55 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bundesver-1984675024.html
Бундесвер готовит персонал к возможному конфликту с Россией, пишет FAZ
Бундесвер готовит персонал к возможному конфликту с Россией, пишет FAZ - РИА Новости, 19.11.2024
Бундесвер готовит персонал к возможному конфликту с Россией, пишет FAZ
Вооружённые силы Германии (бундесвер) намерены готовить гражданский персонал предприятий к сценарию возможного вооруженного столкновения с Россией, сообщила... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:55
2024-11-19T17:55
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы Германии (бундесвер) намерены готовить гражданский персонал предприятий к сценарию возможного вооруженного столкновения с Россией, сообщила газета FAZ со ссылкой на одобренный политиками документ под названием "Оперативный план Германии". Ранее, в феврале, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Газета FAZ во вторник сообщила, что тысячестраничный секретный документ "Оперативный план Германии" был составлен на случай конфликта с РФ. "В плане четко обозначена роль экономики", - сказано в публикации. В частности, приводится совет главы регионального командования Гамбурга подполковника Йорна Плишке, который советует предприятиям обучать дополнительно по пять водителей грузовиков на каждый сто сотрудников, которые при этом в настоящее время в этой роли предприятиям не нужны. Обоснование совета: большое количество водителей грузовиков из стран Восточной Европы, которые могут покинуть рынок в случае начала войны в этих странах. Кроме того, предприятиям рекомендуется прививать своим сотрудникам понимание вопросов безопасности. Сам Плишке объясняет эту рекомендацию опасностью шпионажа, кибератак и диверсий. Также отмечается, что в Германии уже начались учения по взаимодействию между гражданским персоналом и вооружёнными силами. В частности, в Гамбурге проводились учения Red Storm Alpha, в ходе которых отрабатывалась защита причалов порта для противодействия попыткам диверсий и шпионажа. Опыт этих учений будет учитываться в дальнейших действиях, согласно "Оперативному плану Германии". План также содержит перечень сооружений и объектов критической инфраструктуры, которые подлежат особой защите на случай масштабного военного конфликта. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240723/germaniya-1961572469.html
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россия, германия, москва, владимир путин, такер карлсон, борис писториус, нато, в мире, бундесвер германии
Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Борис Писториус, НАТО, В мире, Бундесвер Германии
Бундесвер готовит персонал к возможному конфликту с Россией, пишет FAZ

FAZ: бундесвер готовит персонал предприятий к возможному конфликту с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы Германии (бундесвер) намерены готовить гражданский персонал предприятий к сценарию возможного вооруженного столкновения с Россией, сообщила газета FAZ со ссылкой на одобренный политиками документ под названием "Оперативный план Германии".
Ранее, в феврале, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Газета FAZ во вторник сообщила, что тысячестраничный секретный документ "Оперативный план Германии" был составлен на случай конфликта с РФ. "В плане четко обозначена роль экономики", - сказано в публикации.
В частности, приводится совет главы регионального командования Гамбурга подполковника Йорна Плишке, который советует предприятиям обучать дополнительно по пять водителей грузовиков на каждый сто сотрудников, которые при этом в настоящее время в этой роли предприятиям не нужны. Обоснование совета: большое количество водителей грузовиков из стран Восточной Европы, которые могут покинуть рынок в случае начала войны в этих странах.
Кроме того, предприятиям рекомендуется прививать своим сотрудникам понимание вопросов безопасности. Сам Плишке объясняет эту рекомендацию опасностью шпионажа, кибератак и диверсий.
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Также отмечается, что в Германии уже начались учения по взаимодействию между гражданским персоналом и вооружёнными силами. В частности, в Гамбурге проводились учения Red Storm Alpha, в ходе которых отрабатывалась защита причалов порта для противодействия попыткам диверсий и шпионажа. Опыт этих учений будет учитываться в дальнейших действиях, согласно "Оперативному плану Германии". План также содержит перечень сооружений и объектов критической инфраструктуры, которые подлежат особой защите на случай масштабного военного конфликта.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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