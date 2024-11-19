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Над Брянской областью сбили 11 беспилотников
Над Брянской областью сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024
Над Брянской областью сбили 11 беспилотников
В общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:20
2024-11-19T19:20
2024-11-19T19:44
брянская область
происшествия
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Позднее губернатор сообщил, что уничтожены еще четыре беспилотника над Брянской областью. Пострадавших и разрушений также нет.По сообщению Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили в течение часа 11 украинских беспилотников над Брянской областью.
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брянская область, происшествия, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили 11 беспилотников
Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, пострадавших нет
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости
. В общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз
.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Позднее губернатор сообщил, что уничтожены еще четыре беспилотника над Брянской областью. Пострадавших и разрушений также нет.
По сообщению Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили в течение часа 11 украинских беспилотников над Брянской областью.