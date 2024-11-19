https://ria.ru/20241119/bryansk-1984695518.html

Над Брянской областью сбили 11 беспилотников

Над Брянской областью сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024

Над Брянской областью сбили 11 беспилотников

В общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:20

2024-11-19T19:20

2024-11-19T19:44

брянская область

происшествия

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Позднее губернатор сообщил, что уничтожены еще четыре беспилотника над Брянской областью. Пострадавших и разрушений также нет.По сообщению Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили в течение часа 11 украинских беспилотников над Брянской областью.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)