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Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/britaniya-1984711621.html
Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне
Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне - РИА Новости, 19.11.2024
Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне
Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение",... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:38
2024-11-19T21:38
специальная военная операция на украине
лондон
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великобритания
юнармия
в мире
украина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Британские "ястребы" и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения", - заявили в дипмиссии. Российское посольство призвало британских властей задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчётам. Ранее Великобритания ввела санкции против ряда сотрудников таких организаций, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
https://ria.ru/20241118/kerten-1984328525.html
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лондон, россия, великобритания, юнармия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Россия, Великобритания, Юнармия, В мире, Украина
Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне

Посольство России в Лондоне: Британия разжигает украинский конфликт

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Британские "ястребы" и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения", - заявили в дипмиссии.
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Ранее Великобритания ввела санкции против ряда сотрудников таких организаций, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
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Специальная военная операция на УкраинеЛондонРоссияВеликобританияЮнармияВ миреУкраина
 
 
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