Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне
Посольство России в Лондоне: Британия разжигает украинский конфликт
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Британские "ястребы" и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения", - заявили в дипмиссии.
В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена
18 ноября, 09:29
Российское посольство призвало британских властей задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчётам.
Ранее Великобритания ввела санкции против ряда сотрудников таких организаций, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".