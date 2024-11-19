https://ria.ru/20241119/britaniya-1984711621.html

Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне

Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне - РИА Новости, 19.11.2024

Британия разжигает конфликт, заявили в посольстве России в Лондоне

Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение",... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:38

2024-11-19T21:38

2024-11-19T21:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские "ястребы" стремятся подлить масла в огонь и выступают за эскалацию украинского конфликта, не оставляя идею нанести РФ "стратегическое поражение", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Британские "ястребы" и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения", - заявили в дипмиссии. Российское посольство призвало британских властей задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчётам. Ранее Великобритания ввела санкции против ряда сотрудников таких организаций, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

https://ria.ru/20241118/kerten-1984328525.html

https://ria.ru/20241117/arktika-1984207511.html

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лондон, россия, великобритания, юнармия, в мире, украина