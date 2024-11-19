https://ria.ru/20241119/britaniya-1984709298.html

Sky News оценил возможное использование Киевом ракет Storm Shadow

Sky News оценил возможное использование Киевом ракет Storm Shadow - РИА Новости, 19.11.2024

Sky News оценил возможное использование Киевом ракет Storm Shadow

Возможное использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ незначительно скажется на ходе конфликта, поскольку... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:06

2024-11-19T21:06

2024-11-19T21:06

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир путин

джо байден

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возможное использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ незначительно скажется на ходе конфликта, поскольку у Киева их осталось слишком мало, считает обозреватель телеканала Sky News по вопросам обороны и безопасности Дебора Хейнс. Ранее британские власти отказались комментировать распространившиеся в СМИ сообщения о якобы разрешении Киеву бить Storm Shadow вглубь РФ. "Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что число оставшихся у Украины ракет Storm Shadow сильно ограничено. Производство арсенала на замену займет годы, поэтому использование этого вооружения на территории России будет иметь лишь незначительный военный эффект", - написала военный обозреватель в аналитической статье. По словам Хейнс, запасы американских ракет ATACMS, которые Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов вглубь РФ, гораздо больше, однако даже их "всё ещё недостаточно для изменения хода конфликта". Кроме того, Украине всё сложнее сохранять элемент неожиданности, поскольку передвижения её войск и техники отслеживаются российскими спутниками, дронами, радарами и другим оборудованием с датчиками, пишет обозреватель Sky News. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

https://ria.ru/20241119/raketa-1984619063.html

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984612351.html

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