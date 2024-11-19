Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине
Мельник посетовал, что Бразилия не уделила достаточного внимания Украине
© AP PhotoАндрей Мельник
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав достаточного внимания Украине на саммите G20, пожаловался посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.
Посол в интервью газете Folha de S.Paulo утверждает, что Бразилия и Лула да Силва, возможно, упустили свой последний шанс стать посредником в урегулировании конфликта.
"Это могла быть возможность использовать председательство в G20, чтобы направить некоторые импульсы мира. Возможно, они были бы недостаточными или неудачными, но, по крайней мере, была бы предпринята попытка, а этого не произошло. Бразилия упустила этот шанс, и не знаю, когда представится следующая возможность", - заявил Мельник в интервью газете Folha de S.Paulo.
Посол пояснил, что понятие "последнего шанса" связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Мельник также подчеркнул, что украинские власти не ставят целью завоевать внимание участников G20, однако считают проблемой присутствие России на саммите.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.