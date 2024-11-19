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Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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14:41 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/braziliya-1984602750.html
Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине
Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине
Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:41
2024-11-19T14:41
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав достаточного внимания Украине на саммите G20, пожаловался посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Посол в интервью газете Folha de S.Paulo утверждает, что Бразилия и Лула да Силва, возможно, упустили свой последний шанс стать посредником в урегулировании конфликта. "Это могла быть возможность использовать председательство в G20, чтобы направить некоторые импульсы мира. Возможно, они были бы недостаточными или неудачными, но, по крайней мере, была бы предпринята попытка, а этого не произошло. Бразилия упустила этот шанс, и не знаю, когда представится следующая возможность", - заявил Мельник в интервью газете Folha de S.Paulo. Посол пояснил, что понятие "последнего шанса" связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Мельник также подчеркнул, что украинские власти не ставят целью завоевать внимание участников G20, однако считают проблемой присутствие России на саммите. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html
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в мире, украина, бразилия, россия, андрей мельник, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Андрей Мельник, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Большая двадцатка
Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине

Мельник посетовал, что Бразилия не уделила достаточного внимания Украине

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав достаточного внимания Украине на саммите G20, пожаловался посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.
Посол в интервью газете Folha de S.Paulo утверждает, что Бразилия и Лула да Силва, возможно, упустили свой последний шанс стать посредником в урегулировании конфликта.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
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"Это могла быть возможность использовать председательство в G20, чтобы направить некоторые импульсы мира. Возможно, они были бы недостаточными или неудачными, но, по крайней мере, была бы предпринята попытка, а этого не произошло. Бразилия упустила этот шанс, и не знаю, когда представится следующая возможность", - заявил Мельник в интервью газете Folha de S.Paulo.
Посол пояснил, что понятие "последнего шанса" связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Мельник также подчеркнул, что украинские власти не ставят целью завоевать внимание участников G20, однако считают проблемой присутствие России на саммите.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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В миреУкраинаБразилияРоссияАндрей МельникЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
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