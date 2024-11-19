https://ria.ru/20241119/braziliya-1984602750.html

Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине

Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине

Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:41

2024-11-19T14:41

2024-11-19T14:41

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бразилия и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, упустили последний шанс стать посредником в урегулировании украинского конфликта, не предав достаточного внимания Украине на саммите G20, пожаловался посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Посол в интервью газете Folha de S.Paulo утверждает, что Бразилия и Лула да Силва, возможно, упустили свой последний шанс стать посредником в урегулировании конфликта. "Это могла быть возможность использовать председательство в G20, чтобы направить некоторые импульсы мира. Возможно, они были бы недостаточными или неудачными, но, по крайней мере, была бы предпринята попытка, а этого не произошло. Бразилия упустила этот шанс, и не знаю, когда представится следующая возможность", - заявил Мельник в интервью газете Folha de S.Paulo. Посол пояснил, что понятие "последнего шанса" связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Мельник также подчеркнул, что украинские власти не ставят целью завоевать внимание участников G20, однако считают проблемой присутствие России на саммите. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html

https://ria.ru/20241119/g20-1984495074.html

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в мире, украина, бразилия, россия, андрей мельник, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, большая двадцатка