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В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник
В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024
В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник
Вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил во вторник врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:29
2024-11-19T20:29
2024-11-19T20:36
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
юрий слюсарь
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил во вторник врио губернатора Юрий Слюсарь."Вражеский БПЛА уничтожен вечером средствами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска. По данным дежурно-спасательных служб, обошлось без пострадавших и последствий на земле", - сообщил он в Telegram-канале.
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новошахтинск, ростовская область, юрий слюсарь , россия
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия
В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник
В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник, пострадавших нет