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В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник

В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024

В Новошахтинске уничтожили украинский беспилотник

Вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил во вторник врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:29

2024-11-19T20:29

2024-11-19T20:36

специальная военная операция на украине

новошахтинск

ростовская область

юрий слюсарь

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил во вторник врио губернатора Юрий Слюсарь."Вражеский БПЛА уничтожен вечером средствами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска. По данным дежурно-спасательных служб, обошлось без пострадавших и последствий на земле", - сообщил он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241119/svo-1984679862.html

новошахтинск

ростовская область

россия

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новошахтинск, ростовская область, юрий слюсарь , россия