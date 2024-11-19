https://ria.ru/20241119/bpla-1984655714.html

БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области

БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2024

БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:44

2024-11-19T16:44

2024-11-19T16:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в посёлке Борисовка в результате атаки дрона посечён фасад и частично разрушена крыша инфраструктурного объекта. Также на территории повреждены два легковых автомобиля. Ещё одним беспилотником атакован частный дом — повреждены остекление дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. Часть посёлка временно остаётся без света", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Устинка Белгородского района FPV-дрон атаковал частное домовладение. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20241119/sud-1984638278.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность