Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bpla-1984655714.html
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2024
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:44
2024-11-19T16:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в посёлке Борисовка в результате атаки дрона посечён фасад и частично разрушена крыша инфраструктурного объекта. Также на территории повреждены два легковых автомобиля. Ещё одним беспилотником атакован частный дом — повреждены остекление дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. Часть посёлка временно остаётся без света", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Устинка Белгородского района FPV-дрон атаковал частное домовладение. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20241119/sud-1984638278.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в посёлке Борисовка в результате атаки дрона посечён фасад и частично разрушена крыша инфраструктурного объекта. Также на территории повреждены два легковых автомобиля. Ещё одним беспилотником атакован частный дом — повреждены остекление дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. Часть посёлка временно остаётся без света", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Устинка Белгородского района FPV-дрон атаковал частное домовладение. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала