Названы условия применения ядерного сдерживания
Ядерное сдерживание могут применить при наличии у противника ударных БПЛА
© Минобороны РоссииУчения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
© Минобороны России
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание может быть применено при наличии у противника ударных БПЛА, угрожающих России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии, которые могут быть применены против Российской Федерации", - говорится в документе.
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