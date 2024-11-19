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Названы условия применения ядерного сдерживания

Названы условия применения ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024

Названы условия применения ядерного сдерживания

Ядерное сдерживание может быть применено при наличии у противника ударных БПЛА, угрожающих России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:42

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание может быть применено при наличии у противника ударных БПЛА, угрожающих России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии, которые могут быть применены против Российской Федерации", - говорится в документе.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, безопасность