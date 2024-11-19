https://ria.ru/20241119/bpla-1984519522.html

При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал

При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.11.2024

При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в результате пресечения попыток атаки 12 беспилотников самолетного типа в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:11

2024-11-19T09:11

2024-11-19T09:16

происшествия

брянская область

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ТУЛА, 19 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате пресечения попыток атаки 12 беспилотников самолетного типа в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Еще три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены двенадцать беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

брянская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область