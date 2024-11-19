https://ria.ru/20241119/bpla-1984519522.html
При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.11.2024
При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате пресечения попыток атаки 12 беспилотников самолетного типа в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:11
2024-11-19T09:11
2024-11-19T09:16
происшествия
брянская область
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ТУЛА, 19 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате пресечения попыток атаки 12 беспилотников самолетного типа в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Еще три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены двенадцать беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
При отражении атаки БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При отражении атаки 12 украинских БПЛА в Брянской области никто не пострадал