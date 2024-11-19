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Силы ПВО России за ночь сбили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 19.11.2024 (обновлено: 07:37 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/bpla-1984511368.html
Силы ПВО России за ночь сбили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО России за ночь сбили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
Силы ПВО России за ночь сбили 12 украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:16
2024-11-19T07:37
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО России за ночь сбили 12 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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