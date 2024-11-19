https://ria.ru/20241119/bpla-1984509037.html
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:37
2024-11-19T06:37
2024-11-19T06:37
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
октябрьский
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241021/gubernator-1979056975.html
ростовская область
таганрог
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, таганрог, октябрьский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Октябрьский, Юрий Слюсарь
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников в Ростовской области