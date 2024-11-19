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В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников

В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024

В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:37

2024-11-19T06:37

2024-11-19T06:37

специальная военная операция на украине

ростовская область

таганрог

октябрьский

юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241021/gubernator-1979056975.html

ростовская область

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ростовская область, таганрог, октябрьский, юрий слюсарь