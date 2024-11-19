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В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bpla-1984509037.html
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 19.11.2024
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:37
2024-11-19T06:37
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
октябрьский
юрий слюсарь
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область, таганрог, октябрьский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Октябрьский, Юрий Слюсарь
В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили в Ростовской области 11 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
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21 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогОктябрьскийЮрий Слюсарь
 
 
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