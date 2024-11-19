https://ria.ru/20241119/bomba-1984528836.html

Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ

Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ - РИА Новости, 19.11.2024

Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ

Украинский агент признался на видео, обнародованном ФСБ, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:01

2024-11-19T10:01

2024-11-19T10:28

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

севастополь

ялта

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984533173_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_896e7a5575ee97a85fb726d547c49edb.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинский агент признался на видео, обнародованном ФСБ, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе."В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидация высокопоставленного военнослужащего в г. Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", - сказал задержанный ФСБ агент.По данным службы, житель Ялты, 1977 года рождения, собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.В ходе обыска в гараже задержанного обнаружено еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

севастополь

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, севастополь, ялта, служба безопасности украины