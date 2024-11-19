https://ria.ru/20241119/bomba-1984528836.html
Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ
Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ - РИА Новости, 19.11.2024
Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ
Украинский агент признался на видео, обнародованном ФСБ, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:01
2024-11-19T10:01
2024-11-19T10:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
севастополь
ялта
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинский агент признался на видео, обнародованном ФСБ, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе."В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидация высокопоставленного военнослужащего в г. Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", - сказал задержанный ФСБ агент.По данным службы, житель Ялты, 1977 года рождения, собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.В ходе обыска в гараже задержанного обнаружено еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, севастополь, ялта, служба безопасности украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Севастополь, Ялта, Служба безопасности Украины
Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера ЧФ
Украинский агент признал, что заложил бомбу под днище автомобиля офицера ЧФ