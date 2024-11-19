https://ria.ru/20241119/boliviya-1984491325.html

Президент Боливии прокомментировал решение США об ударах по России

Президент Боливии прокомментировал решение США об ударах по России - РИА Новости, 19.11.2024

Президент Боливии прокомментировал решение США об ударах по России

Боливия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, худшее, что можно сделать, - это подливать бензин в огонь, сказал президент страны Луис Арсе... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:21

2024-11-19T01:21

2024-11-19T01:21

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луис арсе

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Боливия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, худшее, что можно сделать, - это подливать бензин в огонь, сказал президент страны Луис Арсе журналистам, отвечая на вопрос об ударах дальнобойными ракетами вглубь России. "Боливия - это мирная страна, мы всегда призывали к диалогу для разрешения таких проблем, худшее, что можно сделать, - это подливать бензин в огонь. Ситуация между Россией и Украиной деликатная, и призывать к отправке ракет или другого смертельного оружия против того или иного народа никогда не будет поддержано правительством Боливии", - сказал Арсе на полях саммита G20. Он добавил, что лучшее решение - "это не отправка ракет, а отправка переговорщиков", чтобы проблемы решались мирным путем без применения оружия.

https://ria.ru/20241118/gosdep-1984480570.html

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в мире, украина, россия, боливия, луис арсе, большая двадцатка