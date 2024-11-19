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Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:27
2024-11-19T16:27
2024-11-19T16:58
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск."О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в релизе.Причиной приостановки стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков. Для ее устранения площадка перешла на резервное оборудование.По графику, торги должны возобновиться в 16:50.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа с 16:18 приостановила торги на срочном рынке