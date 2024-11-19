Рейтинг@Mail.ru
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 19.11.2024 (обновлено: 16:58 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/birzha-1984649191.html
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:27
2024-11-19T16:58
экономика
московская биржа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952622041_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_99c83306fc6789eecda002d14e741cc1.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск."О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в релизе.Причиной приостановки стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков. Для ее устранения площадка перешла на резервное оборудование.По графику, торги должны возобновиться в 16:50.
https://ria.ru/20241014/toplivo-1977948486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952622041_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_e5613f9c393bfcf7cb7080d2f95498fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа с 16:18 приостановила торги на срочном рынке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск.
"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в релизе.
Причиной приостановки стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков. Для ее устранения площадка перешла на резервное оборудование.
По графику, торги должны возобновиться в 16:50.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
На российской бирже подешевели все виды топлива
14 октября, 14:16
 
ЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала