https://ria.ru/20241119/birzha-1984649191.html

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:27

2024-11-19T16:27

2024-11-19T16:58

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 мск."О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в релизе.Причиной приостановки стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков. Для ее устранения площадка перешла на резервное оборудование.По графику, торги должны возобновиться в 16:50.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия