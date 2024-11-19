https://ria.ru/20241119/bilayn-1984632162.html

"Билайн" создал "Хартию цифровой безопасности" для борьбы с киберугрозами

"Билайн" создал "Хартию цифровой безопасности" для борьбы с киберугрозами - РИА Новости, 19.11.2024

"Билайн" создал "Хартию цифровой безопасности" для борьбы с киберугрозами

"Билайн" создал "Хартию цифровой безопасности" в том числе для борьбы с киберугрозами, в ней будут выработаны принципы взаимодействия в интересах всех... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

2024-11-19T15:46

технологии

сергей анохин

билайн

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Билайн" создал "Хартию цифровой безопасности" в том числе для борьбы с киберугрозами, в ней будут выработаны принципы взаимодействия в интересах всех участников, к хартии могут присоединиться все желающие технологические компании, сообщил гендиректор оператора связи Сергей Анохин."Для того чтобы нам двигаться быстрее и привлекать больше участников, мы сформулировали "Хартию цифровой безопасности". Приглашаем участников рынка, сообщество присоединиться к ней. Я думаю, уже в таком режиме рабочем мы поговорим с коллегами, с некоторыми компаниями уже ведем эту работу, для того чтобы мы выработали принцип взаимодействия в общих интересах", - сказал Анохин в рамках конференции "Безопасность клиента на первом месте" в пресс-центре "Россия Сегодня".Так, хартия предлагает следовать определенным принципам, среди которых исследование потребности клиентов, сотрудничество между собой, включая обмен опытом и информацией, внедрение новых технологий для защиты от киберугроз, помощь пострадавшим от мошенничества, разработка стандартов защиты, создание рейтингов безопасности, повышение информационной грамотности пользователей, а также поддержка отечественных разработок и специалистов.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора, к "Хартии цифровой безопасности" могут присоединиться все желающие технологические компании. Хартия будет открыта и для других компаний, при этом она не создает юридических обязательств для участников.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сергей анохин, билайн