https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации - РИА Новости, 19.11.2024
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
липецкая область
липецкая область
липецк
добринский район
игорь артамонов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона рублей, рассказал губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что глобальная модернизация в 2025 году предстоит библиотеке № 5 в Липецке, Центральной детской библиотеке в Добринском районе и филиалу Центральной межпоселенческой библиотеки в деревне Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура". Артамонов уточнил, что библиотеки нового поколения также еще называют модельными. Всего их в Липецкой области 14. "Благодаря нацпроекту "Культура" в нашем регионе становится больше модельных библиотек. Это не просто книгохранилища — целые досуговые центры, популярные у читателей разных возрастов", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241119/dorogi-1984628075.html
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липецкая область, липецк, добринский район, игорь артамонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Добринский район, Игорь Артамонов, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)