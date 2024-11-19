https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html

Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации

Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации - РИА Новости, 19.11.2024

Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации

Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:16

2024-11-19T15:16

2024-11-19T15:16

липецкая область

липецкая область

липецк

добринский район

игорь артамонов

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона рублей, рассказал губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что глобальная модернизация в 2025 году предстоит библиотеке № 5 в Липецке, Центральной детской библиотеке в Добринском районе и филиалу Центральной межпоселенческой библиотеки в деревне Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура". Артамонов уточнил, что библиотеки нового поколения также еще называют модельными. Всего их в Липецкой области 14. "Благодаря нацпроекту "Культура" в нашем регионе становится больше модельных библиотек. Это не просто книгохранилища — целые досуговые центры, популярные у читателей разных возрастов", — отметил Артамонов.

https://ria.ru/20241119/dorogi-1984628075.html

https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html

липецкая область

липецк

добринский район

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липецкая область, липецк, добринский район, игорь артамонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)