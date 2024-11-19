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Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации - РИА Новости, 19.11.2024
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Липецкая область
 
15:16 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации - РИА Новости, 19.11.2024
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
липецкая область
липецкая область
липецк
добринский район
игорь артамонов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона рублей, рассказал губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что глобальная модернизация в 2025 году предстоит библиотеке № 5 в Липецке, Центральной детской библиотеке в Добринском районе и филиалу Центральной межпоселенческой библиотеки в деревне Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура". Артамонов уточнил, что библиотеки нового поколения также еще называют модельными. Всего их в Липецкой области 14. "Благодаря нацпроекту "Культура" в нашем регионе становится больше модельных библиотек. Это не просто книгохранилища — целые досуговые центры, популярные у читателей разных возрастов", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241119/dorogi-1984628075.html
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липецкая область, липецк, добринский район, игорь артамонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Добринский район, Игорь Артамонов, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой областиЛипецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области
Липецкие библиотеки поменяют статус после модернизации
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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Три библиотеки Липецкой области после модернизации получат статус библиотек нового поколения; на преображение объектов культуры выделено более 22,5 миллиона рублей, рассказал губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что глобальная модернизация в 2025 году предстоит библиотеке № 5 в Липецке, Центральной детской библиотеке в Добринском районе и филиалу Центральной межпоселенческой библиотеки в деревне Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа.
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Средства на ремонт выделены из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура".
Артамонов уточнил, что библиотеки нового поколения также еще называют модельными. Всего их в Липецкой области 14.
"Благодаря нацпроекту "Культура" в нашем регионе становится больше модельных библиотек. Это не просто книгохранилища — целые досуговые центры, популярные у читателей разных возрастов", — отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкДобринский районИгорь АртамоновМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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