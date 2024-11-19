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ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
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08:03 19.11.2024 (обновлено: 08:04 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/bezopasnost-1984514404.html
ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области
ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области
ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, идет работа по обнаружению и уничтожению целей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:03
2024-11-19T08:04
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, идет работа по обнаружению и уничтожению целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241118/pvo-1984473817.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области

В Брянской области ПВО обнаруживают и уничтожают украинские БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, идет работа по обнаружению и уничтожению целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!", - говорится в сообщении.
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Вчера, 20:55
 
Брянская областьБезопасностьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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