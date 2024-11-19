https://ria.ru/20241119/bezopasnost-1984514404.html

ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области

ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024

ПВО отражает попытку атаки украинских БПЛА в Брянской области

ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, идет работа по обнаружению и уничтожению целей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:03

2024-11-19T08:03

2024-11-19T08:04

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, идет работа по обнаружению и уничтожению целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241118/pvo-1984473817.html

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)