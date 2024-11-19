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ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bespilotniki-1984696207.html
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час - РИА Новости, 19.11.2024
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час
Российские средства ПВО уничтожили за час 11 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:26
2024-11-19T19:26
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за час 11 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого ноября с 18.00 до 19.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час

МО РФ: ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за час 11 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"Девятнадцатого ноября с 18.00 до 19.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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