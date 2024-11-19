https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984518080.html
ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями
ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 19.11.2024
ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями
Российские средства ПВО с 7.15 до 8.35 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:55
2024-11-19T08:55
2024-11-19T08:56
брянская область
россия
белгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 7.15 до 8.35 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 7.15 до 8.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984511368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, белгородская область, безопасность
Брянская область, Россия, Белгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями
ПВО сбила 12 беспилотников над Брянской областью и один над Белгородской