https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984518080.html

ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями

ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 19.11.2024

ПВО уничтожила 13 дронов над Брянской и Белгородской областями

Российские средства ПВО с 7.15 до 8.35 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:55

2024-11-19T08:55

2024-11-19T08:56

брянская область

россия

белгородская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 7.15 до 8.35 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 7.15 до 8.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984511368.html

брянская область

россия

белгородская область

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, белгородская область, безопасность