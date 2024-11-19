https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984515384.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:18

2024-11-19T08:18

2024-11-19T08:18

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.... Спасибо нашим подразделениям ПВО!", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность