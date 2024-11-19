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В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов - РИА Новости, 19.11.2024
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09:05 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/belorussiya-1984518388.html
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов - РИА Новости, 19.11.2024
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов
В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. "С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство. Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах. "В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД. В пресс-службе отметили, что "в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!".
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984372207.html
https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html
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в мире, белоруссия, иван кубраков
В мире, Белоруссия, Иван Кубраков
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов

В Белоруссии 19 ноября пройдут учения силовиков в преддверии выборов президента

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции Белоруссии
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
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"С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство.
Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах.
"В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД.
В пресс-службе отметили, что "в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!".
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В миреБелоруссияИван Кубраков
 
 
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