https://ria.ru/20241119/belorussiya-1984518388.html

В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов

В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов - РИА Новости, 19.11.2024

В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов

В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:05

2024-11-19T09:05

2024-11-19T09:05

в мире

белоруссия

иван кубраков

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. "С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство. Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах. "В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД. В пресс-службе отметили, что "в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!".

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984372207.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, иван кубраков