https://ria.ru/20241119/belorussiya-1984518388.html
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов - РИА Новости, 19.11.2024
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов
В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
в мире
белоруссия
иван кубраков
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. "С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство. Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах. "В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД. В пресс-службе отметили, что "в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!".
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984372207.html
https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, иван кубраков
В мире, Белоруссия, Иван Кубраков
В Белоруссии проведут учения силовиков в преддверии выборов
В Белоруссии 19 ноября пройдут учения силовиков в преддверии выборов президента
МИНСК, 19 ноя - РИА Новости.
В Белоруссии 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале
.
Выборы президента Белоруссии
состоятся 26 января 2025 года.
"С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова
на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство.
Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах.
"В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД.
В пресс-службе отметили, что "в эти дни возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!".