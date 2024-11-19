https://ria.ru/20241119/barnaul-1984601957.html

В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом - РИА Новости, 19.11.2024

В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

Пять пассажиров получили травмы при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:12

2024-11-19T14:12

2024-11-19T14:20

происшествия

алтайский край

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БАРНАУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Пять пассажиров получили травмы при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле, сообщили в региональном главке МЧС. "ДТП с участием трамвая №3, где находилось 15 пассажиров, и автобусом №10, где находилось 2 пассажира, произошло на пересечении улиц Власихинская и Лазурная. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации", - говорится в сообщении. На место происшествия приехали медики, сотрудники полиции и МЧС. Аварией заинтересовалась прокуратура. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20241119/kamchatka-1984510647.html

https://ria.ru/20241115/dtp-1983912247.html

алтайский край

барнаул

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происшествия, алтайский край, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия