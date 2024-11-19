https://ria.ru/20241119/artilleriya-1984506368.html
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:01
2024-11-19T06:01
2024-11-19T06:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Борода". "Мне кажется, боевой дух у них (артиллерия ВСУ - ред.) падает. А по поводу выучки: они очень неплохо обучены. Работают они на иностранной технике. Вероятно, обучались работе на ней у иностранных инструкторов. Но мы с ними успешно боремся. Победа будет за нами, и все будет хорошо", - заключил командир расчета орудия "Мста-Б". По словам военного, на сегодняшний день противник применяет против них поставленные ему странами-членами блока НАТО 155-миллиметровые орудия и кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e42b98f79c6223a4cc834428c82475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ