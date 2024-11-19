https://ria.ru/20241119/artilleriya-1984506368.html

Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ

Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ

Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:01

2024-11-19T06:01

2024-11-19T06:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Борода". "Мне кажется, боевой дух у них (артиллерия ВСУ - ред.) падает. А по поводу выучки: они очень неплохо обучены. Работают они на иностранной технике. Вероятно, обучались работе на ней у иностранных инструкторов. Но мы с ними успешно боремся. Победа будет за нами, и все будет хорошо", - заключил командир расчета орудия "Мста-Б". По словам военного, на сегодняшний день противник применяет против них поставленные ему странами-членами блока НАТО 155-миллиметровые орудия и кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html

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2024

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в мире, вооруженные силы украины, нато