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Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/artilleriya-1984506368.html
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:01
2024-11-19T06:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Борода". "Мне кажется, боевой дух у них (артиллерия ВСУ - ред.) падает. А по поводу выучки: они очень неплохо обучены. Работают они на иностранной технике. Вероятно, обучались работе на ней у иностранных инструкторов. Но мы с ними успешно боремся. Победа будет за нами, и все будет хорошо", - заключил командир расчета орудия "Мста-Б". По словам военного, на сегодняшний день противник применяет против них поставленные ему странами-членами блока НАТО 155-миллиметровые орудия и кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ

Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия группировки "Днепр" на херсонском направлении противостоит обученным иностранцами украинским артиллеристам, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Борода".
"Мне кажется, боевой дух у них (артиллерия ВСУ - ред.) падает. А по поводу выучки: они очень неплохо обучены. Работают они на иностранной технике. Вероятно, обучались работе на ней у иностранных инструкторов. Но мы с ними успешно боремся. Победа будет за нами, и все будет хорошо", - заключил командир расчета орудия "Мста-Б".
По словам военного, на сегодняшний день противник применяет против них поставленные ему странами-членами блока НАТО 155-миллиметровые орудия и кассетные боеприпасы.
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