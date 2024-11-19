https://ria.ru/20241119/armeniya-1984656645.html
ЦИК Армении начал проверку подписей для закона о присоединении к ЕС
ЦИК Армении начал проверку подписей для закона о присоединении к ЕС - РИА Новости, 19.11.2024
ЦИК Армении начал проверку подписей для закона о присоединении к ЕС
Центральная избирательная комиссия Армении приступила к проверке подлинности подписей, собранных по инициативе прозападных сил для внесения на рассмотрение... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:48
2024-11-19T16:48
2024-11-19T16:49
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении приступила к проверке подлинности подписей, собранных по инициативе прозападных сил для внесения на рассмотрение парламента закона о начале процесса присоединения республики к ЕС, сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома. ЦИК Армении 11 сентября дал согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу", разрешив сбор подписей с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требовались подписи 50 тысяч граждан. Двадцать пятого октября инициативная группа, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей, заявила, что собрала 60 тысяч подписей. "Девятнадцатого ноября Центральная избирательная компания начала процесс проверки подписей, представленных гражданской инициативой по законопроекту "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия проверит подлинность подписей в течение месяца. Если депутаты парламента не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для его вынесения на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей.
https://ria.ru/20241116/saks-1984189438.html
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в мире, армения, евросоюз, цик армении
В мире, Армения, Евросоюз, ЦИК Армении
ЦИК Армении начал проверку подписей для закона о присоединении к ЕС
ЦИК Армении начал проверку подписей, собранных для вступления в Евросоюз
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении приступила к проверке подлинности подписей, собранных по инициативе прозападных сил для внесения на рассмотрение парламента закона о начале процесса присоединения республики к ЕС, сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома.
ЦИК Армении 11 сентября дал согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения
к Евросоюзу", разрешив сбор подписей с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требовались подписи 50 тысяч граждан. Двадцать пятого октября инициативная группа, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей, заявила, что собрала 60 тысяч подписей.
"Девятнадцатого ноября Центральная избирательная компания начала процесс проверки подписей, представленных гражданской инициативой по законопроекту "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия проверит подлинность подписей в течение месяца.
Если депутаты парламента не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для его вынесения на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей.