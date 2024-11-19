https://ria.ru/20241119/argentina-1984712766.html

Аргентина отозвала своих военных из миротворческой миссии ООН в Ливане

Аргентина отозвала своих военных из миротворческой миссии ООН в Ливане - РИА Новости, 19.11.2024

Аргентина отозвала своих военных из миротворческой миссии ООН в Ливане

Аргентина отозвала четырех своих военных, состоявших в миротворческой миссии ООН в Ливане, сообщил заместитель генерального секретаря всемирной организации... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:50

2024-11-19T21:50

2024-11-19T21:50

в мире

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аргентина

нью-йорк (город)

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израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 19 ноя - РИА Новости. Аргентина отозвала четырех своих военных, состоявших в миротворческой миссии ООН в Ливане, сообщил заместитель генерального секретаря всемирной организации Жан-Пьер Лакруа. "Да, Аргентина отозвала, как я полагаю, четырех офицеров из состава ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане - ред.) и группы наблюдателей в Ливане. Принятие такого решения является прерогативой любого государства-члена", - сказал Лакруа в ходе брифинга для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ООН приняли такое решение "к сведению", добавил он. Аргентина стала первой из стран-доноров ВСООНЛ, отозвавшей своих военных из миротворческой миссии. Решение последовало на фоне операции Израиля в Ливане и участившихся атак против самих миротворцев на "голубой линии".

https://ria.ru/20241107/livan-1982442788.html

ливан

аргентина

нью-йорк (город)

израиль

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в мире, ливан, аргентина, нью-йорк (город), оон, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024