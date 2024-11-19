https://ria.ru/20241119/argentina-1984488667.html

Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20

Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024

Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20

Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:31

2024-11-19T00:31

2024-11-19T00:31

в мире

аргентина

хавьер милей

большая двадцатка

саммит g20

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны. "Национальное правительство подписало декларацию президентов, отделившись от всего того, что включает в себя повестка 2030... Поэтому, не препятствуя декларации лидеров, президент Хавьер Милей четко обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с различными пунктами повестки, среди них продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства это форма борьбы с голодом", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что, по мнению Милея, бороться с голодом и бедностью нужно, убрав государство как посредника, нужно дерегулировать экономику, чтобы освободить рынок и облегчить торговлю.

https://ria.ru/20241117/g20-1984283001.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, хавьер милей, большая двадцатка, саммит g20