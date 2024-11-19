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Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024
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00:31 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/argentina-1984488667.html
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:31
2024-11-19T00:31
в мире
аргентина
хавьер милей
большая двадцатка
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны. "Национальное правительство подписало декларацию президентов, отделившись от всего того, что включает в себя повестка 2030... Поэтому, не препятствуя декларации лидеров, президент Хавьер Милей четко обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с различными пунктами повестки, среди них продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства это форма борьбы с голодом", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что, по мнению Милея, бороться с голодом и бедностью нужно, убрав государство как посредника, нужно дерегулировать экономику, чтобы освободить рынок и облегчить торговлю.
https://ria.ru/20241117/g20-1984283001.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, Большая двадцатка, Саммит G20
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20

Аргентина не будет мешать принятию итоговой декларации саммита G20

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны.
"Национальное правительство подписало декларацию президентов, отделившись от всего того, что включает в себя повестка 2030... Поэтому, не препятствуя декларации лидеров, президент Хавьер Милей четко обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с различными пунктами повестки, среди них продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства это форма борьбы с голодом", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что, по мнению Милея, бороться с голодом и бедностью нужно, убрав государство как посредника, нужно дерегулировать экономику, чтобы освободить рынок и облегчить торговлю.
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