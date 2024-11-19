Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 19.11.2024 (обновлено: 19:00 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/arest-1984688854.html
В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату
В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату - РИА Новости, 19.11.2024
В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату
Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:53
2024-11-19T19:00
россия
кемерово
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984689820_12:104:1684:1045_1920x0_80_0_0_3bd4eb2fe37b6d58b5b4d1578d0002a0.jpg
КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Ранее следственное управление сообщило, что генеральный директор шахты в Кузбассе задержан по обвинению в невыплате зарплаты горнякам, решался вопрос об его аресте. Ведомство не называло предприятие и имени задержанного, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь шла о гендиректоре шахты "Инская" Денисе Немыкине. Суд в качестве меры пресечения избрал для него запрет определённых действий. Во вторник стало известно, что в деле гендиректора выявлен новый эпизод преступления по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года фигурант поставлял уголь в адрес контрагентов по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб, превышающий 54 миллиона рублей, что повлекло неспособность компании выполнять "текущие платежи". Уточнялось, что настоящее уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следствие ходатайствовало об аресте Немыкина. По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей. Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, 18 ноября обвиняемый был задержан, а 19 ноября ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствие). "По итогам рассмотрения ходатайства, изучив представленный материал, выслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Шахта "Инская" с запрета определенных действий на заключение под стражу", - сообщили в объединенном пресс-центре судов. Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.
https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html
https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984689820_280:0:1673:1045_1920x0_80_0_0_7ed04fcc19cf8d1a68fbd77faa70b6b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемерово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Кемерово, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату

В Кемерово арестовали гендира шахты "Инская", где горнякам не платили зарплату

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramЦентральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате
Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты Инская, где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.
Ранее следственное управление сообщило, что генеральный директор шахты в Кузбассе задержан по обвинению в невыплате зарплаты горнякам, решался вопрос об его аресте. Ведомство не называло предприятие и имени задержанного, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь шла о гендиректоре шахты "Инская" Денисе Немыкине. Суд в качестве меры пресечения избрал для него запрет определённых действий.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест
16 июля, 09:53
Во вторник стало известно, что в деле гендиректора выявлен новый эпизод преступления по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года фигурант поставлял уголь в адрес контрагентов по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб, превышающий 54 миллиона рублей, что повлекло неспособность компании выполнять "текущие платежи". Уточнялось, что настоящее уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следствие ходатайствовало об аресте Немыкина.
По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей.
Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, 18 ноября обвиняемый был задержан, а 19 ноября ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствие).
"По итогам рассмотрения ходатайства, изучив представленный материал, выслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Шахта "Инская" с запрета определенных действий на заключение под стражу", - сообщили в объединенном пресс-центре судов.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.
Освобожденные люди из трудового рабства в Тульской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
30 сентября, 09:13
 
РоссияКемеровоПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала