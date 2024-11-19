https://ria.ru/20241119/arest-1984688854.html

В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату

В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату - РИА Новости, 19.11.2024

В Кемерово арестовали гендиректора шахты, где горнякам не платили зарплату

Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:53

2024-11-19T18:53

2024-11-19T19:00

россия

кемерово

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984689820_12:104:1684:1045_1920x0_80_0_0_3bd4eb2fe37b6d58b5b4d1578d0002a0.jpg

КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Ранее следственное управление сообщило, что генеральный директор шахты в Кузбассе задержан по обвинению в невыплате зарплаты горнякам, решался вопрос об его аресте. Ведомство не называло предприятие и имени задержанного, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь шла о гендиректоре шахты "Инская" Денисе Немыкине. Суд в качестве меры пресечения избрал для него запрет определённых действий. Во вторник стало известно, что в деле гендиректора выявлен новый эпизод преступления по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года фигурант поставлял уголь в адрес контрагентов по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб, превышающий 54 миллиона рублей, что повлекло неспособность компании выполнять "текущие платежи". Уточнялось, что настоящее уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следствие ходатайствовало об аресте Немыкина. По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей. Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, 18 ноября обвиняемый был задержан, а 19 ноября ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствие). "По итогам рассмотрения ходатайства, изучив представленный материал, выслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Шахта "Инская" с запрета определенных действий на заключение под стражу", - сообщили в объединенном пресс-центре судов. Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.

https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html

https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кемерово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии)