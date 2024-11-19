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"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с ГК "ИКС Холдинг" - РИА Новости, 19.11.2024
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16:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/aeroflot-1984650417.html
"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с ГК "ИКС Холдинг"
"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с ГК "ИКС Холдинг" - РИА Новости, 19.11.2024
"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с ГК "ИКС Холдинг"
"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний "ИКС Холдинг"; подписание состоялось на полях ежегодной Международной... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:32
2024-11-19T16:32
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний "ИКС Холдинг"; подписание состоялось на полях ежегодной Международной выставки "Транспорт России", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Документ скрепили подписями заместитель генерального директора "Аэрофлота" по информационным технологиям Антон Мацкевич и заместитель генерального директора "ИКС Холдинга" по технологиям Артем Икоев. "В условиях нового времени авиакомпания активно внедряет импортозамещение и в числе первых использует передовые российские ИТ-разработки. Сотрудничество с группой компаний "ИКС Холдинг" станет очередным шагом в реализации обновленной стратегии цифрового развития авиаперевозчика. Уверен, что наша совместная работа позволит создать актуальные и надежные ИТ-решения, которые в дальнейшем могут успешно использоваться другими участниками отечественной транспортной отрасли", – отметил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по информационным технологиям Антон Мацкевич, его слова приводит пресс-служба. Компании планируют совместно реализовывать проекты в сфере инфраструктуры, телекоммуникаций и информационной безопасности, развивать отечественные ИТ-технологии, участвовать в цифровой трансформации транспортного комплекса России и создавать новые отраслевые ИТ-решения. Подписание меморандума о технологическом сотрудничестве устанавливает новый этап развития отношений между двумя партнерами. Ранее, 22 мая 2024 года, в ходе конференции ЦИПР-2024 российская частная космическая компания БЮРО 1440, входящая в "ИКС Холдинг", объявила о сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" в области спутниковых технологий, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот

"Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с ГК "ИКС Холдинг"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний "ИКС Холдинг"; подписание состоялось на полях ежегодной Международной выставки "Транспорт России", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Документ скрепили подписями заместитель генерального директора "Аэрофлота" по информационным технологиям Антон Мацкевич и заместитель генерального директора "ИКС Холдинга" по технологиям Артем Икоев.
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"В условиях нового времени авиакомпания активно внедряет импортозамещение и в числе первых использует передовые российские ИТ-разработки. Сотрудничество с группой компаний "ИКС Холдинг" станет очередным шагом в реализации обновленной стратегии цифрового развития авиаперевозчика. Уверен, что наша совместная работа позволит создать актуальные и надежные ИТ-решения, которые в дальнейшем могут успешно использоваться другими участниками отечественной транспортной отрасли", – отметил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по информационным технологиям Антон Мацкевич, его слова приводит пресс-служба.
Компании планируют совместно реализовывать проекты в сфере инфраструктуры, телекоммуникаций и информационной безопасности, развивать отечественные ИТ-технологии, участвовать в цифровой трансформации транспортного комплекса России и создавать новые отраслевые ИТ-решения.
Подписание меморандума о технологическом сотрудничестве устанавливает новый этап развития отношений между двумя партнерами. Ранее, 22 мая 2024 года, в ходе конференции ЦИПР-2024 российская частная космическая компания БЮРО 1440, входящая в "ИКС Холдинг", объявила о сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" в области спутниковых технологий, напомнили в пресс-службе.
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