https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984676281.html

И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий

И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий - РИА Новости, 19.11.2024

И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:01

2024-11-19T18:01

2024-11-19T18:32

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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики. "Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазии. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазии для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства", — говорится в заявлении.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Минувшей ночью представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024