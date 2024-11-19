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И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий - РИА Новости, 19.11.2024
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18:01 19.11.2024 (обновлено: 18:32 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984676281.html
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий - РИА Новости, 19.11.2024
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:01
2024-11-19T18:32
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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики. &quot;Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазии. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазии для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства&quot;, — говорится в заявлении.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Минувшей ночью представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Лаши Ашуба, Протесты в Абхазии — 2024
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий

И. о. президента Абхазии Гунба приступил к исполнению полномочий

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики.
«

"Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазии. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазии для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Минувшей ночью представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
Площадь перед администрацией президента Абхазии пустеет - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреАбхазияРоссияСухумАслан БжанияЛаши АшубаПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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