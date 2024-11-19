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До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент - РИА Новости, 19.11.2024
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14:52 19.11.2024 (обновлено: 15:11 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984617436.html
До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент
До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент - РИА Новости, 19.11.2024
До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:52
2024-11-19T15:11
абхазия
в мире
россия
сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
лаши ашуба
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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе заседания.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, и два бюллетеня были признаны недействительными, сообщили на заседании парламента."Автоматически, согласно конституции, временно в обязанности президента вступил вице-президент Бадра Гунба", - сказал Ашуба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984614683.html
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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абхазия, в мире, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, лаши ашуба
Абхазия, В мире, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024, Лаши Ашуба
До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент

Исполнять обязанности главы Абхазии будет вице-президент Гунба

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе заседания.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, и два бюллетеня были признаны недействительными, сообщили на заседании парламента.
Заседание сессии Народного собрания — парламента Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Парламент Абхазии принял отставку президента
Вчера, 14:44
"Автоматически, согласно конституции, временно в обязанности президента вступил вице-президент Бадра Гунба", - сказал Ашуба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
Вчера, 08:00
 
АбхазияВ миреРоссияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024Лаши Ашуба
 
 
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