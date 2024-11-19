https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984617436.html

До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент

До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент - РИА Новости, 19.11.2024

До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:52

2024-11-19T14:52

2024-11-19T15:11

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аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

лаши ашуба

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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе заседания.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, и два бюллетеня были признаны недействительными, сообщили на заседании парламента."Автоматически, согласно конституции, временно в обязанности президента вступил вице-президент Бадра Гунба", - сказал Ашуба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984614683.html

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, в мире, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, лаши ашуба