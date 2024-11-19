До проведения досрочных выборов Абхазию возглавит вице-президент
Исполнять обязанности главы Абхазии будет вице-президент Гунба
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба в ходе заседания.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, и два бюллетеня были признаны недействительными, сообщили на заседании парламента.
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"Автоматически, согласно конституции, временно в обязанности президента вступил вице-президент Бадра Гунба", - сказал Ашуба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
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