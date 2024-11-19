https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984614683.html

Парламент Абхазии принял отставку президента

Парламент Абхазии принял отставку президента - РИА Новости, 19.11.2024

Парламент Абхазии принял отставку президента

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:44

2024-11-19T14:44

2024-11-19T15:12

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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании, сообщил корреспондент РИА Новости.Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными.Об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

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абхазия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, россия, сухум, в мире