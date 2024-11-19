https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984596771.html
Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании
Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании - РИА Новости, 19.11.2024
Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании
Парламент Абхазии во вторник единогласно проголосовал за включение в повестку вопроса об отставке Аслана Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:56
2024-11-19T13:56
2024-11-19T14:12
абхазия
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аслан бжания
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии во вторник единогласно проголосовал за включение в повестку вопроса об отставке Аслана Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА Новости.Это оказался единственный пункт в повестке сегодняшнего заседания. Как сообщила ранее пресс-служба законодательного органа, парламент Абхазии не будет на заседании во вторник рассматривать вопрос о назначении досрочных выборов президента.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заседание парламента Абхазии об отставке президента Бжании
Парламент Абхазии единогласно включил в повестку вопрос об отставке Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-19T13:56
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PT0M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, аслан бжания
Абхазия, В мире, Аслан Бжания
Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании
Парламент Абхазии единогласно включил в повестку вопрос об отставке Бжании