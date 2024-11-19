https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984596771.html

Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании

Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании - РИА Новости, 19.11.2024

Парламент Абхазии включил в повестку вопрос об отставке Бжании

Парламент Абхазии во вторник единогласно проголосовал за включение в повестку вопроса об отставке Аслана Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:56

2024-11-19T13:56

2024-11-19T14:12

абхазия

в мире

аслан бжания

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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии во вторник единогласно проголосовал за включение в повестку вопроса об отставке Аслана Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА Новости.Это оказался единственный пункт в повестке сегодняшнего заседания. Как сообщила ранее пресс-служба законодательного органа, парламент Абхазии не будет на заседании во вторник рассматривать вопрос о назначении досрочных выборов президента.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

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Заседание парламента Абхазии об отставке президента Бжании Парламент Абхазии единогласно включил в повестку вопрос об отставке Бжании с поста президента, передает корреспондент РИА Новости 2024-11-19T13:56 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, в мире, аслан бжания