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В Абхазии началось заседание парламента по вопросу отставки президента
В Абхазии началось заседание парламента по вопросу отставки президента - РИА Новости, 19.11.2024
В Абхазии началось заседание парламента по вопросу отставки президента
Заседание парламента Абхазии, на котором депутаты должны утвердить отставку президента республики Аслана Бжании, началось во вторник в правительственном... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:51
2024-11-19T13:51
2024-11-19T14:21
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Заседание парламента Абхазии, на котором депутаты должны утвердить отставку президента республики Аслана Бжании, началось во вторник в правительственном комплексе в Сухуме, передаёт корреспондент РИА Новости.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания.
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протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, абхазия, россия, сухум, в мире
Протесты в Абхазии — 2024, Аслан Бжания, Абхазия, Россия, Сухум, В мире
В Абхазии началось заседание парламента по вопросу отставки президента
В Сухуме началось заседание парламента по вопросу отставки президента