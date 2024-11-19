https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984586051.html

"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил

"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил - РИА Новости, 19.11.2024

"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил

Кризис в Абхазии, разгоревшийся в конце прошлой недели, похоже, разрешился. Президент Аслан Бжания уходит в отставку. Протестующие покинули занятые ранее... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:16

2024-11-19T14:16

2024-11-19T18:15

абхазия

россия

москва

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Кризис в Абхазии, разгоревшийся в конце прошлой недели, похоже, разрешился. Президент Аслан Бжания уходит в отставку. Протестующие покинули занятые ранее госучреждения. О том, что произойдет в закавказской республике в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.По взаимному согласиюВ ночь на 19 ноября представители абхазских властей и оппозиции после девятичасовых переговоров в Министерстве обороны наконец достигли компромисса. Бжания оставляет свой пост, протесты прекращаются.Утром здания администрации президента и парламента, захваченные митингующими 15 ноября, освободили.Кабмин вернулся к работе в штатном режиме.Оппозиция добилась своего. Несколько дней назад один из лидеров протестующих, Адгур Ардзинба, заявлял, что люди не разойдутся до отставки Бжании.Парламенту еще предстоит ее одобрить, но это уже формальность.Исполнять обязанности президента будет его заместитель Бадра Гунба. Премьер-министра Александра Анквабу заменит Валерий Бганба (который, к слову, в 2020-м уже был исполняющим обязанности президента). Остальные члены правительства пока сохранят должности.Выборы наметили на март. Но, как уточнил спикер парламента Лаша Ашуба, вероятно, их проведут раньше.Без альтернативыДо окончания мандата Бжании и так оставались считаные месяцы, отметил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так что досрочные выборы — не такая уж острая проблема.Что касается отношений с Москвой, то последние события как раз наглядно продемонстрировали отсутствие антироссийских настроений в Абхазии."И власть, и оппозиция понимают: альтернативы нет. Поэтому предстоящие выборы на двусторонние отношения не повлияют", — уверен эксперт.В нынешнем кризисе Москва проявила сдержанность, не заняв чью-либо сторону, и это тоже способствовало быстрому урегулированию, добавил он.Камень преткновенияВ пятницу, 15 ноября, парламент собирался ратифицировать договор с Россией об инвестпроектах.Оппозиционеры считают, что это соглашение приведет к засилью олигархов, которые "поглотят местный бизнес". Для Абхазии это принципиальный вопрос: по конституции земля — исключительное достояние республики. "Купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен участков запрещаются", — гласит земельный кодекс. Для иностранцев доступна лишь аренда.Эти противоречия и обернулись столкновениями, а затем и штурмом правительственного квартала, в ходе которого пострадали восемь человек.И хотя теперь документ, видимо, отложили в долгий ящик, забыть о нем надолго не удастся.Что дальше?Несмотря на политическую близость Москвы и Сухума, в экономике сохраняются проблемы."За 32 года независимости в республике сформировалась собственная модель развития, — объясняет Алексей Макаркин. — Одна из главных особенностей в том, что экономика — национальная прерогатива, это касается права на землю, другую собственность. Поэтому и новым властям, когда они вернуться к обсуждению соглашения по инвестициям, придется нелегко".Если у руля встанут противники Бжании, они наверняка предложат поправки к договору. Тогда уже сторонники бывшего президента воспользуются этим для обвинений "в предательстве интересов республики"."Абхазское общество — традиционалистское, властям необходимо принимать во внимание настроения населения. А они разные. Многие предприниматели действительно опасаются инвестиционных поблажек для иностранцев, ведь это ударит по ним, усилит конкуренцию", — уточняет политолог.Так что судьба спорного документа по-прежнему не ясна.

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