Рейтинг@Mail.ru
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.11.2024 (обновлено: 18:15 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984586051.html
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил - РИА Новости, 19.11.2024
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил
Кризис в Абхазии, разгоревшийся в конце прошлой недели, похоже, разрешился. Президент Аслан Бжания уходит в отставку. Протестующие покинули занятые ранее... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:16
2024-11-19T18:15
абхазия
россия
москва
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983972006_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d827b7bbb2793c5320b3116441690dc7.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Кризис в Абхазии, разгоревшийся в конце прошлой недели, похоже, разрешился. Президент Аслан Бжания уходит в отставку. Протестующие покинули занятые ранее госучреждения. О том, что произойдет в закавказской республике в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.По взаимному согласиюВ ночь на 19 ноября представители абхазских властей и оппозиции после девятичасовых переговоров в Министерстве обороны наконец достигли компромисса. Бжания оставляет свой пост, протесты прекращаются.Утром здания администрации президента и парламента, захваченные митингующими 15 ноября, освободили.Кабмин вернулся к работе в штатном режиме.Оппозиция добилась своего. Несколько дней назад один из лидеров протестующих, Адгур Ардзинба, заявлял, что люди не разойдутся до отставки Бжании.Парламенту еще предстоит ее одобрить, но это уже формальность.Исполнять обязанности президента будет его заместитель Бадра Гунба. Премьер-министра Александра Анквабу заменит Валерий Бганба (который, к слову, в 2020-м уже был исполняющим обязанности президента). Остальные члены правительства пока сохранят должности.Выборы наметили на март. Но, как уточнил спикер парламента Лаша Ашуба, вероятно, их проведут раньше.Без альтернативыДо окончания мандата Бжании и так оставались считаные месяцы, отметил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так что досрочные выборы — не такая уж острая проблема.Что касается отношений с Москвой, то последние события как раз наглядно продемонстрировали отсутствие антироссийских настроений в Абхазии."И власть, и оппозиция понимают: альтернативы нет. Поэтому предстоящие выборы на двусторонние отношения не повлияют", — уверен эксперт.В нынешнем кризисе Москва проявила сдержанность, не заняв чью-либо сторону, и это тоже способствовало быстрому урегулированию, добавил он.Камень преткновенияВ пятницу, 15 ноября, парламент собирался ратифицировать договор с Россией об инвестпроектах.Оппозиционеры считают, что это соглашение приведет к засилью олигархов, которые "поглотят местный бизнес". Для Абхазии это принципиальный вопрос: по конституции земля — исключительное достояние республики. "Купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен участков запрещаются", — гласит земельный кодекс. Для иностранцев доступна лишь аренда.Эти противоречия и обернулись столкновениями, а затем и штурмом правительственного квартала, в ходе которого пострадали восемь человек.И хотя теперь документ, видимо, отложили в долгий ящик, забыть о нем надолго не удастся.Что дальше?Несмотря на политическую близость Москвы и Сухума, в экономике сохраняются проблемы."За 32 года независимости в республике сформировалась собственная модель развития, — объясняет Алексей Макаркин. — Одна из главных особенностей в том, что экономика — национальная прерогатива, это касается права на землю, другую собственность. Поэтому и новым властям, когда они вернуться к обсуждению соглашения по инвестициям, придется нелегко".Если у руля встанут противники Бжании, они наверняка предложат поправки к договору. Тогда уже сторонники бывшего президента воспользуются этим для обвинений "в предательстве интересов республики"."Абхазское общество — традиционалистское, властям необходимо принимать во внимание настроения населения. А они разные. Многие предприниматели действительно опасаются инвестиционных поблажек для иностранцев, ведь это ударит по ним, усилит конкуренцию", — уточняет политолог.Так что судьба спорного документа по-прежнему не ясна.
абхазия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983972006_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8d55749ed76a9815ad3f9b224ff11954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, москва, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, Москва, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил

Политолог Макаркин: события в Абхазии пролили свет на отношение местных к России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Кризис в Абхазии, разгоревшийся в конце прошлой недели, похоже, разрешился. Президент Аслан Бжания уходит в отставку. Протестующие покинули занятые ранее госучреждения. О том, что произойдет в закавказской республике в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.

По взаимному согласию

В ночь на 19 ноября представители абхазских властей и оппозиции после девятичасовых переговоров в Министерстве обороны наконец достигли компромисса. Бжания оставляет свой пост, протесты прекращаются.
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания
Утром здания администрации президента и парламента, захваченные митингующими 15 ноября, освободили.
Кабмин вернулся к работе в штатном режиме.
Оппозиция добилась своего. Несколько дней назад один из лидеров протестующих, Адгур Ардзинба, заявлял, что люди не разойдутся до отставки Бжании.
Парламенту еще предстоит ее одобрить, но это уже формальность.
Исполнять обязанности президента будет его заместитель Бадра Гунба. Премьер-министра Александра Анквабу заменит Валерий Бганба (который, к слову, в 2020-м уже был исполняющим обязанности президента). Остальные члены правительства пока сохранят должности.
Выборы наметили на март. Но, как уточнил спикер парламента Лаша Ашуба, вероятно, их проведут раньше.

Без альтернативы

До окончания мандата Бжании и так оставались считаные месяцы, отметил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так что досрочные выборы — не такая уж острая проблема.
Что касается отношений с Москвой, то последние события как раз наглядно продемонстрировали отсутствие антироссийских настроений в Абхазии.
© Sputnik / Елена НездоровинаГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Елена Нездоровина
Граница России и Абхазии
"И власть, и оппозиция понимают: альтернативы нет. Поэтому предстоящие выборы на двусторонние отношения не повлияют", — уверен эксперт.
В нынешнем кризисе Москва проявила сдержанность, не заняв чью-либо сторону, и это тоже способствовало быстрому урегулированию, добавил он.

Камень преткновения

В пятницу, 15 ноября, парламент собирался ратифицировать договор с Россией об инвестпроектах.
Оппозиционеры считают, что это соглашение приведет к засилью олигархов, которые "поглотят местный бизнес". Для Абхазии это принципиальный вопрос: по конституции земля — исключительное достояние республики. "Купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен участков запрещаются", — гласит земельный кодекс. Для иностранцев доступна лишь аренда.
Эти противоречия и обернулись столкновениями, а затем и штурмом правительственного квартала, в ходе которого пострадали восемь человек.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
И хотя теперь документ, видимо, отложили в долгий ящик, забыть о нем надолго не удастся.

Что дальше?

Несмотря на политическую близость Москвы и Сухума, в экономике сохраняются проблемы.
"За 32 года независимости в республике сформировалась собственная модель развития, — объясняет Алексей Макаркин. — Одна из главных особенностей в том, что экономика — национальная прерогатива, это касается права на землю, другую собственность. Поэтому и новым властям, когда они вернуться к обсуждению соглашения по инвестициям, придется нелегко".
Если у руля встанут противники Бжании, они наверняка предложат поправки к договору. Тогда уже сторонники бывшего президента воспользуются этим для обвинений "в предательстве интересов республики".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиции Адгур Ардзинба во время пресс-конференции в здании парламента Абхазии в Сухуме
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба во время пресс-конференции в здании парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба во время пресс-конференции в здании парламента Абхазии в Сухуме
"Абхазское общество — традиционалистское, властям необходимо принимать во внимание настроения населения. А они разные. Многие предприниматели действительно опасаются инвестиционных поблажек для иностранцев, ведь это ударит по ним, усилит конкуренцию", — уточняет политолог.
Так что судьба спорного документа по-прежнему не ясна.
 
АбхазияРоссияМоскваАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала