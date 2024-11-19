Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс
Протестующие в Сухуме покинули парламент в соответствии с требованиями властей
© SputnikОбстановка у здания парламента Абхазии
© Sputnik
Обстановка у здания парламента Абхазии
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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости.
Этого требовало соглашение между представителями властей и оппозиции об отставке президента Аслана Бжании. Он предупреждал, что отзовет свое прошение, если митингующие откажутся разойтись.
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Забор, демонтированный участниками протестов, спилили и положили на территории комплекса.
Согласно договоренностям исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.
Парламент должен рассмотреть прошение 19 ноября.
Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
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