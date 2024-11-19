https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984544402.html

Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс

Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс - РИА Новости, 19.11.2024

Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс

Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:08

2024-11-19T11:08

2024-11-19T13:09

в мире

сухум

протесты в абхазии — 2024

аслан бжания

абхазия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984544782_0:1:1273:717_1920x0_80_0_0_2981e6ac517c0c747274ca15df8264e4.jpg

СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости.Этого требовало соглашение между представителями властей и оппозиции об отставке президента Аслана Бжании. Он предупреждал, что отзовет свое прошение, если митингующие откажутся разойтись.Забор, демонтированный участниками протестов, спилили и положили на территории комплекса.Согласно договоренностям исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.Парламент должен рассмотреть прошение 19 ноября.Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983973275.html

сухум

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сухум, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, абхазия, россия