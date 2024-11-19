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Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс - РИА Новости, 19.11.2024
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11:08 19.11.2024 (обновлено: 13:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984544402.html
Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс
Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс - РИА Новости, 19.11.2024
Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс
Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:08
2024-11-19T13:09
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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости.Этого требовало соглашение между представителями властей и оппозиции об отставке президента Аслана Бжании. Он предупреждал, что отзовет свое прошение, если митингующие откажутся разойтись.Забор, демонтированный участниками протестов, спилили и положили на территории комплекса.Согласно договоренностям исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.Парламент должен рассмотреть прошение 19 ноября.Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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в мире, сухум, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, абхазия, россия
В мире, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024, Аслан Бжания, Абхазия, Россия
Протестующие в Сухуме покинули правительственный комплекс

Протестующие в Сухуме покинули парламент в соответствии с требованиями властей

© SputnikОбстановка у здания парламента Абхазии
Обстановка у здания парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik
Обстановка у здания парламента Абхазии
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СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Протестующие в Абхазии покинули комплекс правительственных зданий, сообщил корреспондент РИА Новости.
Этого требовало соглашение между представителями властей и оппозиции об отставке президента Аслана Бжании. Он предупреждал, что отзовет свое прошение, если митингующие откажутся разойтись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
Вчера, 08:00
Забор, демонтированный участниками протестов, спилили и положили на территории комплекса.
Согласно договоренностям исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.
Парламент должен рассмотреть прошение 19 ноября.
Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Протесты в Абхазии
15 ноября, 15:25
 
В миреСухумПротесты в Абхазии — 2024Аслан БжанияАбхазияРоссия
 
 
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