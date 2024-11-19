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Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте - РИА Новости, 19.11.2024
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07:14 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984511231.html
Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте
Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте - РИА Новости, 19.11.2024
Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте
Все руководители ведомств в Абхазии, в том числе силовых, остаются на своих постах, сообщил депутат парламента Кан Кварчия. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:14
2024-11-19T07:14
в мире
абхазия
россия
сухум
кан кварчия
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
валерий бганба
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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Все руководители ведомств в Абхазии, в том числе силовых, остаются на своих постах, сообщил депутат парламента Кан Кварчия. Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, вице-президент Бадра Гунба станет и.о. президента, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба. Протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии, иначе Бжания отзовет заявление об отставке. "В результате прямых переговоров власти и оппозиции удалось достичь договоренности, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах. Дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса", - сообщил Кварчия по окончании переговоров. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, кан кварчия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, валерий бганба
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Кан Кварчия, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024, Валерий Бганба
Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте

Депутат Кварчия: главы всех ведомств страны остаются на своих постах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции спилили сломанный ранее забор у здания парламента Абхазии в Сухуме
Сторонники оппозиции спилили сломанный ранее забор у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники оппозиции спилили сломанный ранее забор у здания парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Все руководители ведомств в Абхазии, в том числе силовых, остаются на своих постах, сообщил депутат парламента Кан Кварчия.
Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, вице-президент Бадра Гунба станет и.о. президента, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба. Протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Президент Абхазии уйдет в отставку
03:02
"В результате прямых переговоров власти и оппозиции удалось достичь договоренности, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах. Дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса", - сообщил Кварчия по окончании переговоров.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В оппозиции Абхазии переговоры назвали орудием выхода из кризиса
04:04
 
В миреАбхазияРоссияСухумКан КварчияАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024Валерий Бганба
 
 
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