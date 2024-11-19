https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984511231.html

Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте

Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте - РИА Новости, 19.11.2024

Все главы министерств Абхазии остаются на постах, заявили в парламенте

Все руководители ведомств в Абхазии, в том числе силовых, остаются на своих постах, сообщил депутат парламента Кан Кварчия. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:14

2024-11-19T07:14

2024-11-19T07:14

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сухум

кан кварчия

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

валерий бганба

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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Все руководители ведомств в Абхазии, в том числе силовых, остаются на своих постах, сообщил депутат парламента Кан Кварчия. Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, вице-президент Бадра Гунба станет и.о. президента, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба. Протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии, иначе Бжания отзовет заявление об отставке. "В результате прямых переговоров власти и оппозиции удалось достичь договоренности, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах. Дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса", - сообщил Кварчия по окончании переговоров. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500024.html

абхазия

россия

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в мире, абхазия, россия, сухум, кан кварчия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, валерий бганба