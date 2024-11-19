https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500486.html

Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки

Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки - РИА Новости, 19.11.2024

Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:16

2024-11-19T04:16

2024-11-19T08:16

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Протестующие в Абхазии покидают площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает корреспондент РИА Новости. Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые длились около 8 часов и которые завершились договоренностью об отставке президента страны Аслана Бжании. Остающиеся танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии, а также, отмечая свою победу, стреляют в воздух. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500024.html

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Площадь перед администрацией президента Абхазии пустеет Площадь перед администрацией президента Абхазии пустеет, протестующие покидают её под музыку, передаёт корреспондент РИА Новости. Предположительно, так они начали выполнять свои обязательства по освобождению зданий правительственного комплекса. Оставшиеся танцуют с флагами Абхазии и стреляют в воздух. 2024-11-19T04:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024