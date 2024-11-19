Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 19.11.2024 (обновлено: 08:16 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500486.html
Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки
Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки - РИА Новости, 19.11.2024
Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки
Протестующие в Абхазии покидают площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:16
2024-11-19T08:16
в мире
абхазия
россия
сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984514642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d0ac39e2f4b33ca5cd6050d24219355.jpg
СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Протестующие в Абхазии покидают площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает корреспондент РИА Новости. Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые длились около 8 часов и которые завершились договоренностью об отставке президента страны Аслана Бжании. Остающиеся танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии, а также, отмечая свою победу, стреляют в воздух. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500024.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Площадь перед администрацией президента Абхазии пустеет
Площадь перед администрацией президента Абхазии пустеет, протестующие покидают её под музыку, передаёт корреспондент РИА Новости. Предположительно, так они начали выполнять свои обязательства по освобождению зданий правительственного комплекса. Оставшиеся танцуют с флагами Абхазии и стреляют в воздух.
2024-11-19T04:16
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984514642_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54ac47a0f741864b88538fafac35808a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии покидают площадь под звуки лезгинки

В Сухуме протестующие покидают площадь под звуки лезгинки и стрельбу

Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Протестующие в Абхазии покидают площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает корреспондент РИА Новости.
Люди ждали результатов переговоров власти и оппозиции, которые длились около 8 часов и которые завершились договоренностью об отставке президента страны Аслана Бжании.
Остающиеся танцуют лезгинку с национальным флагом Абхазии, а также, отмечая свою победу, стреляют в воздух.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В оппозиции Абхазии переговоры назвали орудием выхода из кризиса
04:04
 
В миреАбхазияРоссияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала