https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984499381.html

Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух

Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух - РИА Новости, 19.11.2024

Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух

Площадь перед администрацией президента Абхазии спустя менее часа после официального объявления об отставке Аслана Бжании полна людьми, они ждут выступления... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:54

2024-11-19T03:54

2024-11-19T04:12

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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Площадь перед администрацией президента Абхазии спустя менее часа после официального объявления об отставке Аслана Бжании полна людьми, они ждут выступления лидеров оппозиции, отставку они празднуют криками и стрельбой в воздух, передает корреспондент РИА Новости. Люди ждали результатов переговоров, которые длились около 8 часов и которые завершились договоренностью об отставке президента страны Аслана Бжании. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984498593.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024