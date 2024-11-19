https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984499381.html
Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух
Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух - РИА Новости, 19.11.2024
Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух
Площадь перед администрацией президента Абхазии спустя менее часа после официального объявления об отставке Аслана Бжании полна людьми, они ждут выступления... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:54
2024-11-19T03:54
2024-11-19T04:12
в мире
абхазия
россия
сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984147167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1c9bd3fabfd266860b8999f3aefa1ad.jpg
СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Площадь перед администрацией президента Абхазии спустя менее часа после официального объявления об отставке Аслана Бжании полна людьми, они ждут выступления лидеров оппозиции, отставку они празднуют криками и стрельбой в воздух, передает корреспондент РИА Новости. Люди ждали результатов переговоров, которые длились около 8 часов и которые завершились договоренностью об отставке президента страны Аслана Бжании. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984498593.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984147167_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_40e352e1fb3419f5fae3d72308c55a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Отставку Бжании протестующие встретили овациями и стрельбой в воздух
Площадь перед Администрацией президента Абхазии полна людей