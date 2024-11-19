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Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил Гунба - РИА Новости, 19.11.2024
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03:41 19.11.2024 (обновлено: 03:50 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984498593.html
Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил Гунба
Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил Гунба - РИА Новости, 19.11.2024
Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил Гунба
Решение президента Абхазии Аслана Бжании об отставке стало результатом долгих переговоров, заявил вице-президент страны Бадра Гунба. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:41
2024-11-19T03:50
в мире
абхазия
аслан бжания
сухум
протесты в абхазии — 2024
отставка
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Решение президента Абхазии Аслана Бжании об отставке стало результатом долгих переговоров, заявил вице-президент страны Бадра Гунба. "Это решение (об отставке. - Прим. ред.) стало результатом долгих переговоров, они длились более пять часов", — сказал Гунба во время общения с прессой по итогам переговоров в минобороны. Он подчеркнул, что теперь сторонам важно оставаться в русле правового поля, а также он добавил, что сегодня ситуация в республике начинает разряжаться. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html
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в мире, абхазия, аслан бжания, сухум, протесты в абхазии — 2024, отставка
В мире, Абхазия, Аслан Бжания, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024, Отставка
Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил Гунба

Вице-президент Гунба: решение Бжании стало результатом пятичасовых переговоров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Решение президента Абхазии Аслана Бжании об отставке стало результатом долгих переговоров, заявил вице-президент страны Бадра Гунба.
"Это решение (об отставке. - Прим. ред.) стало результатом долгих переговоров, они длились более пять часов", — сказал Гунба во время общения с прессой по итогам переговоров в минобороны.
Он подчеркнул, что теперь сторонам важно оставаться в русле правового поля, а также он добавил, что сегодня ситуация в республике начинает разряжаться.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Президент Абхазии уйдет в отставку
03:02
 
В миреАбхазияАслан БжанияСухумПротесты в Абхазии — 2024Отставка
 
 
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