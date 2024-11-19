https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984498014.html
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке - РИА Новости, 19.11.2024
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке
Парламент Абхазии 19 ноября рассмотрит заявление Бжании об отставке, сообщает пресс-служба президента Абхазии. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:23
2024-11-19T03:23
2024-11-19T03:23
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абхазия
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии 19 ноября рассмотрит заявление Бжании об отставке, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Одним из пунктов соглашения, которое подписали власть и оппозиция в результате переговоров, стало рассмотрение парламентом Абхазии 19 ноября заявления Бжании об отставке", - сообщила пресс-служба президента.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке
Пресс-служба: парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке