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Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке - РИА Новости, 19.11.2024
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03:23 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984498014.html
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке - РИА Новости, 19.11.2024
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке
Парламент Абхазии 19 ноября рассмотрит заявление Бжании об отставке, сообщает пресс-служба президента Абхазии. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:23
2024-11-19T03:23
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии 19 ноября рассмотрит заявление Бжании об отставке, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Одним из пунктов соглашения, которое подписали власть и оппозиция в результате переговоров, стало рассмотрение парламентом Абхазии 19 ноября заявления Бжании об отставке", - сообщила пресс-служба президента.
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке

Пресс-служба: парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 19 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии 19 ноября рассмотрит заявление Бжании об отставке, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Одним из пунктов соглашения, которое подписали власть и оппозиция в результате переговоров, стало рассмотрение парламентом Абхазии 19 ноября заявления Бжании об отставке", - сообщила пресс-служба президента.
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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