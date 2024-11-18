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RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов - РИА Новости, 18.11.2024
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17:00 18.11.2024 (обновлено: 17:42 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html
RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов
RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов - РИА Новости, 18.11.2024
RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов
RT направил письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы",... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:00
2024-11-18T17:42
россия
майами
одри азуле
маргарита симоньян
юнеско
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. RT направил письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщил телеканал в Telegram-канале. "На телеканале возмущены последним докладом ЮНЕСКО о безопасности журналистов: в нем в очередной раз ни слова о вопросах безопасности сотрудников российских СМИ. В докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении журналистов RT и других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство", — говорится в посте.В письме RT отмечается, что это не первый случай, когда ЮНЕСКО отказывается защищать права российских журналистов, хотя организация по определению должна сохранять нейтралитет.Далее в документе представлен список случаев, подпадающих под критерии докладов ЮНЕСКО и заслуживающих реакции Азуле как директора организации, но которые при этом "не удостоились ее внимания"."Покушения на убийство: в апреле 2022 года ФСБ предотвратила попытку покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и еще пятерых российских топовых журналистов. Покушение готовили члены террористической организации National Socialism/White Power* по заданию СБУ", — указывается в письме.Всего там описаны два покушения на убийство Симоньян, один случай насилия над сотрудницей RT в Майами и 14 примеров угроз, как массовых, так и единичных. RT призвал ЮНЕСКО обеспечить равное отношение ко всем странам и включать случаи, связанные с российскими журналистами, в будущие отчеты.В докладе, опубликованном на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, содержится призыв ко всем государствам выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984401455.html
https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html
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россия, майами, одри азуле, маргарита симоньян, юнеско, в мире
Россия, Майами, Одри Азуле, Маргарита Симоньян, ЮНЕСКО, В мире
RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов

RT направил ЮНЕСКО письмо из-за отсутствия в докладе Азуле журналистов из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. RT направил письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщил телеканал в Telegram-канале.
"На телеканале возмущены последним докладом ЮНЕСКО о безопасности журналистов: в нем в очередной раз ни слова о вопросах безопасности сотрудников российских СМИ. В докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении журналистов RT и других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство", — говорится в посте.
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В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов
15 ноября, 00:01
В письме RT отмечается, что это не первый случай, когда ЮНЕСКО отказывается защищать права российских журналистов, хотя организация по определению должна сохранять нейтралитет.
Далее в документе представлен список случаев, подпадающих под критерии докладов ЮНЕСКО и заслуживающих реакции Азуле как директора организации, но которые при этом "не удостоились ее внимания".
"Покушения на убийство: в апреле 2022 года ФСБ предотвратила попытку покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и еще пятерых российских топовых журналистов. Покушение готовили члены террористической организации National Socialism/White Power* по заданию СБУ", — указывается в письме.
Всего там описаны два покушения на убийство Симоньян, один случай насилия над сотрудницей RT в Майами и 14 примеров угроз, как массовых, так и единичных.
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RT призвал ЮНЕСКО обеспечить равное отношение ко всем странам и включать случаи, связанные с российскими журналистами, в будущие отчеты.
В докладе, опубликованном на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, содержится призыв ко всем государствам выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияМайамиОдри АзулеМаргарита СимоньянЮНЕСКОВ мире
 
 
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