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СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов - РИА Новости, 18.11.2024
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14:46 18.11.2024 (обновлено: 15:12 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984401455.html
СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов
СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов - РИА Новости, 18.11.2024
СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов
Главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо по поводу проекта ее... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:46
2024-11-18T15:12
россия
павел гусев
одри азуле
юнеско
союз журналистов россии
евросоюз
соловьев владимир (журналист)
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается на сайте СЖР. "Союз журналистов России выражает свое негодование в связи с ситуацией, сложившейся вокруг проекта вашего доклада. &lt;…&gt; Мы с возмущением отмечаем, что в докладе отсутствует информация о российских журналистах, которые погибли или пострадали при исполнении профессионального долга за последние два года", — говорится в документе. По словам авторов письма, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей с учетом многочисленных свидетельств атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. &quot;Сложившаяся ситуация создает ощущение, что ЮНЕСКО отходит от своей миссии как международной организации, защищающей свободу слова и права всех журналистов, и фактически действует в русле политизированных установок антироссийски настроенных отдельных государств и блоков&quot;, — подчеркивают они.СЖР призывает пересмотреть доклад и включить в него объективные данные о погибших российских журналистах, а также о тех работниках СМИ, кто подвергается насилию, угрозам и репрессиям в так называемых демократических странах ЕС. В докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, организация призывает все государства выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.
https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html
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россия, павел гусев, одри азуле, юнеско, союз журналистов россии, евросоюз, соловьев владимир (журналист), в мире
Россия, Павел Гусев, Одри Азуле, ЮНЕСКО, Союз журналистов России, Евросоюз, Соловьев Владимир (журналист), В мире
СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов

Глава СЖР направил письмо в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается на сайте СЖР.
"Союз журналистов России выражает свое негодование в связи с ситуацией, сложившейся вокруг проекта вашего доклада. <…> Мы с возмущением отмечаем, что в докладе отсутствует информация о российских журналистах, которые погибли или пострадали при исполнении профессионального долга за последние два года", — говорится в документе.
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По словам авторов письма, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей с учетом многочисленных свидетельств атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ.
«

"Сложившаяся ситуация создает ощущение, что ЮНЕСКО отходит от своей миссии как международной организации, защищающей свободу слова и права всех журналистов, и фактически действует в русле политизированных установок антироссийски настроенных отдельных государств и блоков", — подчеркивают они.

СЖР призывает пересмотреть доклад и включить в него объективные данные о погибших российских журналистах, а также о тех работниках СМИ, кто подвергается насилию, угрозам и репрессиям в так называемых демократических странах ЕС.
В докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, организация призывает все государства выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.
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РоссияПавел ГусевОдри АзулеЮНЕСКОСоюз журналистов РоссииЕвросоюзСоловьев Владимир (журналист)В мире
 
 
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