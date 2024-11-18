СЖР направил в ЮНЕСКО письмо из-за доклада о безопасности журналистов
Глава СЖР направил письмо в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо по поводу проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается на сайте СЖР.
"Союз журналистов России выражает свое негодование в связи с ситуацией, сложившейся вокруг проекта вашего доклада. <…> Мы с возмущением отмечаем, что в докладе отсутствует информация о российских журналистах, которые погибли или пострадали при исполнении профессионального долга за последние два года", — говорится в документе.
По словам авторов письма, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей с учетом многочисленных свидетельств атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ.
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"Сложившаяся ситуация создает ощущение, что ЮНЕСКО отходит от своей миссии как международной организации, защищающей свободу слова и права всех журналистов, и фактически действует в русле политизированных установок антироссийски настроенных отдельных государств и блоков", — подчеркивают они.
В докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, организация призывает все государства выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.